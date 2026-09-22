사나에서 사우디아라비아 정보기관의 테러 작전 저지

ABNA 통신의 보도에 따르면, 예멘 안사룰라 운동 정치국의 저명한 위원 히잠 알-아사드는 게시물을 게시하여 보안군이 사나의 일부 시장과 모스크에 대한 폭탄이 장착된 오토바이와 자폭 요원을 통한 사우디 정권의 테러 작전을 저지하는 데 성공했다고 발표했습니다.

그는 이 작전이 손실이나 사상자 없이 저지되었으며, 여기에 연루된 자들로 모두 사우디아라비아 정보기관과 연계된 자들이 체포되었다고 덧붙였습니다.

알-아사드는 말했습니다: "이 테러 작전은 2015년 3월 금요 예배 중 사우디 자폭 요원들에 의해 사나와 사다의 모스크에 대한 테러 작전을 상기시킵니다. 사우디아라비아 정보기관은 그 이전에도 2014년 사나의 타흐리르 광장을 표적으로 삼았고, 2013년에는 12명의 사우디 자폭 요원이 사나의 알-아르디 병원을 공격했습니다."

그는 강조했습니다: "사우디 정권에 의한 이러한 테러 도구의 재사용은 이 정권의 다에시적 및 타크피르적 본성과 예멘 국민의 의지 앞에서의 패배를 보여줍니다."