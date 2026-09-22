ABNA 통신의 보도에 따르면, 이탈리아 신문 "라 레푸블리카"는 고위 정부 소식통을 인용하여 이 나라가 사우디아라비아의 타이프 공군 기지에서 자국의 전투기 일부를 신속하고 비밀리에 이전 및 이동시키고 있다고 폭로했습니다.

이 보고서에 따르면, 이탈리아 당국은 해당 전투기가 예멘 군대의 공격 표적이 될 것을 우려하고 있습니다. 이전에도 이 기지는 예멘 군대의 표적이 되었으며, 유로파이터 중 하나가 심각하게 손상되었습니다.

정보 소식통은 C-130J형 군용 수송기 2대가 직접적이고 심각한 위험에 노출되어 신속하게 이동된 장비와 장비의 선두에 있었다고 강조했습니다. 한편, 수백 명의 이탈리아 군인이 여전히 타이프 기지 내에 주둔하고 있으며, 로마의 정보 기관은 병력의 부분적 또는 완전한 철수 옵션을 검토하고 있습니다.

발표된 보고서에 따르면, 예멘 당국은 이탈리아에 이 나라와 전쟁 중이 아니라고 통보했지만, 이탈리아 전투기는 사우디아라비아에서 무엇을 하고 있는가?

주목할 점은 사우디아라비아의 방공 시스템이 예멘의 공격에 대응하고 이 나라의 군사 기지와 외국 기지를 보호할 수 없다는 것입니다.