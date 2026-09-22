아라그치: 뉴욕에서 우리의 가장 중요한 목표는 이란 국민의 정당성을 수호하는 것입니다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 세예드 아바스 아라그치는 현지 시간 월요일 밤 뉴욕에서 이란 기자들과의 만남에서 다음과 같이 말했습니다: "이 여행은 미국과 시온주의 정권에 의해 우리에 대해 행해진 부당한 전쟁 이후, 그리고 그 이후의 전개, 그리고 실제로 여전히 전쟁 상황으로 계속되는 상황에서 이루어집니다."

그는 강조했습니다: "우선, 우리의 가장 중요한 목표가 이란 국민의 정당성, 권리, 이익을 수호하기 위해 큰 국제 무대에 참석하는 것은 당연합니다."

아라그치는 덧붙였습니다: "유엔은 가장 큰 국제 무대입니다. 평화, 안보, 정의의 확립이라는 목표 달성에서 얼마나 성공했는지는 하나의 논쟁이고, 어쨌든 각국에 자신의 입장과 말을 세계인의 귀에 전달할 수 있는 무대를 제공한다는 것은 또 다른 논쟁이며, 두 번째 부분은 우리에게 매우 중요하며, 매년 이 기회가 이슬람 공화국 이란의 정당한 입장과 우리의 알려진 입장을 표현하고 이란 국민의 권리를 수호하는 데 사용되어 왔습니다."

우리 나라의 외무장관은 말했습니다: "올해는 행해진 전쟁 이후, 이 무대가 이란 국민의 억울함, 이란의 순교자들, 미나브 학교의 순교자들, 그리고 그 정점에 우리의 순교한 지도자와 최고 지도자를 표현하는 장소가 될 것은 당연합니다."

아라그치는 덧붙였습니다: "대통령(마수드 페제시키안)은 작년에 12일 전쟁에서 행해진 범죄를 표현하기 위해 이 기회를 사용했고, 올해는 우리가 더 중요한 상황에 있는 것이 당연합니다."