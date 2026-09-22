골루: 러시아와 중국의 거부권은 미국의 일방주의 정책에 도전했다

이슬람 협의회 외교관계위원회 위원장 아바스 골루는 ABNA 통신 기자와의 대화에서 이란 제재 위원회 임무 연장을 위한 유엔 안전보장이사회에서의 미국 결의안 초안에 대한 러시아와 중국의 최근 거부권 행사에 관해 다음과 같이 밝혔습니다: "유엔 안전보장이사회에서, 제가 이 이사회의 구조를 알고 이 분야에서 활동 경험이 있는 바와 같이, 결의안의 통과 또는 불통과와 회원국 간의 합의 형성은 복잡한 과정이며 지속적이고 집중적인 협의를 필요로 합니다."

그는 덧붙였습니다: "물론, 일부 국가와 안전보장이사회 회원국은 서방 국가들의 정책과 압력의 영향을 받을 수 있으며, 때로는 일부 비상임 안전보장이사회 회원국이 미국과 서방 국가들의 정책에 동조하기도 합니다. 이 문제는 안전보장이사회와 국제 관계를 지배하는 방정식에서 분리할 수 없습니다."

골루는 계속했습니다: "그럼에도 불구하고, 최근 안전보장이사회 회의의 결과, 특히 러시아와 중국의 미국 결의안 초안에 대한 거부권은 미국의 일방주의 정책이 심각한 도전에 직면해 있음을 보여주었으며, 워싱턴은 과거처럼 국제적 과정에 일방적으로 자신의 의지를 강요할 수 없습니다."

러시아와 중국의 입장에 대한 평가

이슬람 협의회 외교관계위원회 위원장은 이 회의에서 러시아와 중국의 입장을 평가하며 다음과 같이 말했습니다: "우리는 이 행동과 안전보장이사회에서 취한 입장에 대해 러시아와 중국에 감사합니다. 이슬람 공화국 이란은 외교 관계와 국가 이익의 틀 안에서 다양한 국가들과 협의하며, 특히 안전보장이사회와 관련된 민감한 문제에서 그러한 협의가 쉬운 일이 아닌 것은 당연합니다."