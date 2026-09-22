페제시키안: 유엔 회의는 이란의 억울함과 위엄을 표현할 기회이다

ABNA 통신 기자의 보도에 따르면, 마수드 페제시키안 [이란] 대통령은 유엔 총회 참석을 위해 메흐라바드 공항에서 출발하기 전에 다음과 같이 밝혔습니다: "실제로 [유엔 총회 회의]는 신뢰라는 슬로건 아래 개최됩니다. 존재하지 않는 주제입니다. [미국인들은] 이 슬로건 아래 인권에 대해 말하지만, 그것을 무시합니다."

그는 덧붙였습니다: "그들은 인간과 국가가 가질 수 있는 많은 국제법과 법적 틀을 매우 명백하고 분명하게 짓밟고 있습니다. 왜냐하면 그들은 힘을 가지고 있고 강제를 말할 수 있기 때문입니다."

그는 덧붙였습니다: "[유엔 총회]는 우리가 우리의 말, 억울함, 그리고 위엄을 세계인의 귀에 전달할 수 있는 곳이며, 이 존재하는 공간에서 우리는 여러 나라의 많은 정치인들과 문화 센터, 그리고 미디어와 대화할 수 있을 것입니다."

대통령은 강조했습니다: "유엔 총회 참석은 우리의 입장, 억울함, 그리고 위엄을 세계인의 귀에 전달할 수 있는 기회입니다."

대통령은 말했습니다: "우리의 소중한 국민과 우리의 전사들이 [전쟁과 저항]의 길에서 견뎌온 모든 어려움에도 불구하고, 현실은 우리가 이 문제에서 당당하게 나왔다는 것이며, 이것은 존엄과 자랑의 원인이 되며, 우리는 힘으로 이 국제 무대에서 우리의 입장을 밝히고 [이란 민족의 권리를] 수호할 수 있을 것입니다."

그는 계속했습니다: "하나님이 도우셔서 우리가 우리의 억울함의 진정한 메시지를 세계인의 귀에 전달할 수 있기를 바라며, 동시에 힘으로 그들에게 선언할 수 있기를 바랍니다."

대통령은 강조했습니다: "[적들이 이란에 대해 행한] 이 모든 비열함과 부당함에도 불구하고, 우리는 존엄과 힘으로 서 있으며, 마지막 숨까지 국가, 국민, 우리의 신념과 믿음을 위해 서 있고 서 있을 것입니다."

페제시키안은 미국인들과의 이전 협상에 언급하며 말했습니다: "우리는 여러 번 협상 테이블에 있었고 함께 [양해각서]에 서명했습니다. 그러나 [양해각서]에 서명하고 협상 테이블에 있었음에도 불구하고, 안타깝게도 전 세계가 보고 보았듯이 그들은 매우 쉽게 문서를 짓밟았습니다."