이란 최고지도자의 아야톨라 알-우즈마 슈바이리 별세에 관한 메시지

ABNA 통신의 보도에 따르면, 이슬람 혁명 최고지도자는 고위 법학자이자 시아파의 최고 수준 연구자 중 한 명인 아야톨라 알-우즈마 슈바이리(전능하신 분이 그를 기뻐하시기를)의 별세에 애도를 표했습니다.

자비롭고 자애로우신 하나님의 이름으로

위대한 스승이자 고위 법학자인 아야톨라 알-우즈마 슈바이리(전능하신 분이 그를 기뻐하시기를)의 별세라는 슬픈 소식이 전해졌습니다. 이 존경받는 학자는 유년기의 처음 몇 년을 제외하고는 그의 축복받은 생애 전부를 배움과 가르침과 연구의 길에 바쳤으며, 항상 동갑내기와 동기 및 스승들로부터 연구하는 사람이자 깊이 사고하는 인물로 여겨졌습니다. 샤리아 규범의 도출과 관련된 다양한 학문에 대한 그의 숙달은 섬세함과 모든 세부 사항에 대한 고려를 동반했습니다. 이 위대한 분의 수업 자리는 참석자의 수가 몇 명을 넘지 않을 때에도 깊은 탐구와 정밀한 검토의 자리로 알려졌으며, 그것이 정당했습니다.

하나님께 감사드립니다. 지난 30여 년 동안 많은 사람들이 자신의 능력 한도 내에서 그의 귀중한 존재로부터 혜택을 받고 자신의 학술 모임과 교육을 위한 양식을 얻는 영광을 누렸습니다. 그의 자리는 수업 후 그가 존귀한 자택으로 걸어갈 때에도 주고받는 자리였습니다. 의심할 여지 없는 학문적 권위 외에도 학생과 학자들에 대한 그의 겸손하고 아버지 같은 태도 또한 명백하고 교훈적이었습니다.

의심할 여지 없이, 이 뛰어난 인물의 상실은 현대의 시아파 최고 수준 연구자들 사이에 공백을 만들어냈으며, 그 보충은 아마도 오랜 시간이 걸릴 것입니다. 저는 이 비극을 우리의 주인(전능하신 분이 그의 존귀한 출현을 앞당기시기를)과 종교 학교들, 특히 그의 제자들과 애호가들, 그리고 특히 학자와 덕망 있는 사람을 양성한 그의 존귀한 가족에게 애도하며, 전능하시고 지고하신 주님 앞에 이 위대한 분을 위한 지위의 승격을 간구합니다.