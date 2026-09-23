라피드: 이스라엘은 심각한 외교 위기에 직면해 있다

아브나 통신사가 아나돌을 인용한 보도에 따르면, 야이르 라피드, 시온주의 정권의 야당 대표는 수요일 이 정권이 점령된 서안 지구에서 점령자들의 폭력 확대에 대한 국제적 비판의 증가에 따라 «심각한 외교 위기»에 직면해 있다고 선언했다.

라피드는 점령된 서안 지구의 상황에 대한 프랑스 에마뉘엘 마크롱 대통령의 발언에 대한 반응으로 소셜 네트워크 X에서 메시지로 이러한 발언을 했다.

마크롱은 화요일 뉴욕에서 열린 제81차 유엔 총회 개회 연설에서 점령된 서안 지구에서 이스라엘 점령자들의 폭력 확대를 비판했다.

그는 점령자들의 행동이 «팔레스타인 민중을 삶에 대한 정당한 권리에서 박탈한다»고 말했다.

프랑스 대통령은 또한 가자 지구에서 평화를 확립하기 위한 노력이 «어떤 인도적 통로도 열 수 없었다»고 말하며 현 상황을 «모두의 수치»라고 묘사했다.

라피드는 시온주의 정권의 베냐민 네타냐후 총리를 비판하며 말했다: «총리의 임무는 소셜 네트워크에 게시물을 퍼뜨리는 것이 아니라 현실을 바꾸는 것이다.»

그는 덧붙였다: 우리는 바로 지금 이스라엘의 안보를 위협하는 심각한 외교 위기에 휘말려 있다. 지금까지 행해진 것은 실패했으며 이것은 부인할 수 없는 현실이다.

라피드는 계속했다: 결국 우리가 얻은 것은 무엇인가? 더 많은 선거 선전뿐이다.