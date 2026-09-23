베이트 아우르의 반시온주의 작전과 하마스의 반응

아브나 통신사 보도에 따르면, 팔레스타인 이슬람 저항 운동(하마스)은 오늘 수요일 저녁 라말라에서의 반시온주의 작전에 대한 반응으로 성명에서 라말라 서쪽 베이트 아우르 검문소 근처에서 시온주의 군인 그룹에 대해 오늘 저녁 수행된 «영웅적» 작전은 그들에 따르면 팔레스타인인 중 한 명에 의해 수행되었으며, 정착민과 점령자 지도자들의 행동, 그리고 그들의 알-악사 모스크에 대한 반복적인 침입과 이슬람 성지 모독에 대한 자연스러운 대응이라고 선언했다.

이 성명에서 강조되었다: 점령자들과 정착민 민병대의 범죄, 그리고 점령된 서안 지구에서 팔레스타인 민중과 땅의 권리에 대한 지속적인 침해는 그들에게 더 많은 실패와 타격 외에 다른 결과를 가져오지 않을 것이다.

이어서 하마스는 강조했다: 서안 지구와 점령된 예루살렘의 팔레스타인인과 항의하는 청년들은 모든 점령지에서 점령자와 정착민에 맞서는 모든 형태와 수단으로 저항을 강화해야 한다.

이전에 시온주의 정권의 미디어는 서안 지구의 443번 도로에서 차량을 이용한 반시온주의 작전을 보도했다. 시온주의 정권의 제4 채널은 시온주의자 중 한 명이 중상을 입었다고 보도했으며, 일부 소식통은 부상자 수를 더 많이 발표했다. 이 작전의 수행자는 점령자들의 총격의 표적이 되었다.

이 사건에 이어, 많은 군인이 작전이 수행된 검문소 위치로 파견되었다. 히브리어 미디어는 서안 지구에서 치기 작전의 표적이 되어 중상을 입은 사람이 시온주의 군인임을 인정했다.