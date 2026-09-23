하산자데 준장: 이란 민족은 적을 무릎 꿇리기로 결심했다

아브나 통신 기자의 보고에 따르면, 하산자데 준장, 대테헤란 혁명수비대 사령관은 이맘 후세인 광장(그에게 평화가 있기를)에서 열린 «잔 페다예 이란» 군사 훈련 개회식 부대에서 말했다: 인구 약 9천만 명 중 3천만 명 이상이 등록하고 조직된 국가는 이란 민족의 국가 방어 의지를 보여준다.

그는 덧붙였다: 이 인구는 일부가 테헤란에서 열리고 31만 3천 명의 참석을 동반한 대규모 훈련에 참여했으며, 그 후에도 완전한 준비로 훈련 단계를 거치고 있다.

테헤란 혁명수비대 사령관은 강조했다: 이것은 민족이 적을 패배시키고 자신의 발 아래에서 짓밟기로 결심했다는 것을 의미한다.

하산자데는 계속했다: 민족의 의지가 적을 무릎 꿇리는 것이며 이것은 현실이다. 우리가 사랑하는 이란에서 목격하는 것처럼, 민족들이 일어나 자신, 조국, 국가를 방어하는 모든 곳에서 당연히 적은 아무것도 달성하지 못할 것이다.

그는 지적했다: 바로 이 날들부터 적은 자신의 마음속에 자신의 패배를 그리고 있다.