레자이 소장: 이란의 새로운 외교는 과거로 돌아가지 않을 것이다

아브나 통신사 보도에 따르면, 모흐센 레자이 소장, 최고 국가안보회의 사무총장은 소셜 네트워크 중 하나에 게시물을 올리며 썼다: 이란의 새로운 외교는 과거로 돌아가지 않을 것이다. 우리는 미국이 이란 국민의 권리를 존중하고 전달된 조건을 이행하도록 강제할 것이다.

그는 덧붙였다: 그렇지 않으면 호르무즈 해협은 열리지 않을 것이다.

최고 국가안보회의 사무총장은 계속해서 협상에 대한 입장을 언급하며 지적했다: 협상은 충분하다, 행동하라.