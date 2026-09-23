우리는 괴롭힘의 언어를 받아들이지 않는다; 원자폭탄은 이스라엘에 있지만 사찰관은 이란에 있다

아브나 통신 기자의 보고에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 미국 뉴욕에서 열린 제81차 유엔 총회 연설에서 말했다: 어제 미국 대통령은 연설에서 이란을 테러리스트로 선언했지만 우리는 테러리즘의 희생자이다.

그는 덧붙였다: 나는 [미국인과 이스라엘인]이 아무런 법적 이유 없이 우리 지도자를 암살한 이란에서 왔다. 나는 그들이 학교를 폭격하고 미국과 이스라엘 무기로 우리 학생들을 죽인 이란에서 왔다. 그들은 아무런 죄도 없었고 아무런 범죄도 저지르지 않았다.

대통령은 지적했다: 라메르드는 이란의 도시 중 하나이다. 그들은 아이들이 운동하던 체육관을 폭격했고, 미국은 수천 조각으로 나뉘는 집속탄으로 그곳을 폭격하고 죽였다. 또한 과학자, 사람들, 여성과 아이들, 그리고 아무런 죄도 저지르지 않은 무고한 아이들을 폭격하고 죽였다. 테러리스트이고 테러리즘을 양성하는 자들이 우리에게 당신들은 테러리스트라고 말하지만 우리는 스스로를 방어하고 테러리스트가 아니다.

그는 계속했다: 미국과 이스라엘은 최신 기술과 장비로 우리를 공격했고, 우리 국민은 강력하게 일어나 대항했지만 우리는 그들 앞에 머리를 숙이지 않고 응답했다. 그러나 우리는 민간인을 목표로 하지 않았다. 그들은 자신들이 온 땅에서 우리 학교, 병원, 대학, 다리와 인프라를 공격했고 이 모든 행동은 국제법에 반한다.

대통령은 말했다: 우리는 아무것도 원하지 않고 우리 자신의 답을 찾았다. 우리는 필요한 힘을 원한다. 왜냐하면 스스로를 방어할 수 없는 민족은 이 세계에서 짓밟히기 때문이다. 그것은 강자들이 사람, 인류, 정의와 민주주의를 생각하는 대신 파괴, 파멸과 멸망의 원인이 되고 파괴하고 싶은 누구든 테러리스트라고 부르는 세계이다.

그는 덧붙였다: 우리는 발전을 위한 에너지를 원한다. 수년 동안 이란 핵 프로그램에 대해 원심분리기, 농축, 제재와 폭탄의 언어로 말해왔지만 우리 국민에게 핵 기술은 발전 권리의 일부이다. 핵 에너지는 우리 환자에게 치료, 농업에 식량 안보, 산업에 기술, 미래에 안정적인 전력이다.