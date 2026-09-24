스페인 총리: 네타냐후는 가자에서 대량 학살을 계속하고 있다

ABNA 통신이 알자지라 방송을 인용한 보도에 따르면, 스페인 총리 페드로 산체스는 제81차 유엔 총회에서 말했다: 이스라엘 (정권)의 총리 베냐민 네타냐후는 가자에서 대량 학살을 계속 저지르고 있다.

산체스는 덧붙였다: 나는 이 조직의 설립에 영감을 준 원칙과 이상을 수호하기 위해 왔다.

그는 말했다: 유엔의 원칙과 이상은 이곳에 참석한 여러 정부에 의해 무시되거나 이러한 원칙을 약화시키려는 시도가 이루어지고 있다.

스페인 총리는 계속했다: 평화, 안정, 평등한 기회는 우리를 어두운 과거로 되돌리려는 정치적 흐름과 정부에 의해 공격받고 있다.

산체스는 또한 유엔 안전보장이사회의 개혁 필요성을 강조했다.

그는 말했다: 유엔과 다자 기구를 무용하다고 여기는 정부와 정치적 흐름이 존재한다.

스페인 총리는 덧붙였다: 이러한 흐름의 입장은 역사의 흐름과 모순되며 이기심, 무지, 잔인함이라는 세 가지 잘못된 기둥에 기초하고 있다.

산체스는 마지막으로 말했다: 나는 이러한 세력이 불법 전쟁을 시작하고 무고한 민간인을 학살하는 것을 목격했다.