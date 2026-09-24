사우디아라비아의 예멘 사다에 대한 재차 미사일 및 포격 공격

ABNA 통신의 보도에 따르면, 알-마야딘 방송의 예멘 특파원은 사우디아라비아가 예멘 북부 사다 주의 라지흐, 감르, 알-자히르 군에 대해 재차 미사일 및 포격 공격을 감행했다고 보도했다.

이 매체는 이 공격의 더 자세한 내용과 가능한 사상자 수에 대해 어떠한 언급도 하지 않았다.

이 공격은 예멘 군대 대변인 야히야 사리가 사우디 적의 예멘에 대한 공격 강화를 언급한 지 몇 시간 후에 발생했다.

그는 덧붙였다: 지난 24시간 동안 사우디 적은 하미스 무샤이트와 타에프 공군 기지에서 이륙한 F-15와 타이푼 전투기를 사용하여 52회의 공습을 감행했고, 지잔에서 미사일 공격이 이루어졌다. 이 공격은 호데이다, 타에즈, 알-바이다, 마리브, 사다 주를 대상으로 했으며, 어린이와 여성을 포함한 다수의 우리 동포가 순교하고 부상당했다.

예멘 군대 대변인은 말했다: 이 공격은 통신망, 학교, 다리를 포함한 도시 시설을 대상으로 했다.

그는 덧붙였다: 이로써 우리 사랑하는 나라에 대한 긴장 고조 이후 사우디의 공습과 미사일 공격 횟수는 988회의 공습과 미사일 공격에 달했다.

사우디아라비아의 예멘 남서부에 대한 공습

뉴스 소식통은 사우디아라비아가 예멘 남서부 타에즈 주에 속한 마크바나 지역에 공습을 감행했다고 보도했다.

사우디 군대의 집결과 그들의 무기 창고가 공격 대상이 되었다

한 예멘 군 관계자는 예멘 사바 통신에 사우디 적의 집결과 탄약 창고가 «알-타왈» 병영에서 공격 대상이 되었고 그 과정에서 수십 명이 사망하고 부상당했다고 말했다.

이 군 소식통은 덧붙였다: 이 공격에서 사망하고 부상당한 군인들은 사우디아라비아와 수단 국적을 가졌고, 한 집단은 사우디아라비아에 속한 예멘인들이었다.