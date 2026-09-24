대통령이 세계 지도자와 관리들에게 『도움의 이름으로』라는 책을 증정

ABNA 통신의 보도에 따르면, 미국과 시오니스트 정권의 범죄에 관한 문서화된 정보를 담은 책 『도움의 이름으로』는 유엔 총회 회의 계기와 대통령과 다른 나라 지도자들과의 만남 동안 그들에게 증정되었다. 그 책에는 이란 국민과 이란의 인프라에 대한 침략적 공격, 그리고 이 전쟁들의 순교자들이 이미지로展示되어 있다.

이 책의 이름(In the name of help)은 미국과 시오니스트 정권이 도움의 이름으로 최근의 여러 강요된 전쟁에서 이란에서 반인도적 범죄를 저지른 거짓 도움을 가리킨다.

이란 대통령은 또한 이 만남들에서 최근 정세와 사건을 설명하면서, 미국과 시오니스트 정권의 이란 이슬람 공화국에 대한 군사 행동, 특히 국가 인프라, 민간 시설에 대한 공격 및 지도부, 관리, 지휘관, 과학자, 이란 시민을 표적으로 삼는 것을 국제법의 기본 원칙, 인도적 기준 및 국제 문서와 조약에서 비롯된 의무에 반하는 것으로 규정했다.

페제시키안은 미국의 국제 의무에 반하는 일부 조치의 지속을 언급하며, 모든 당사자가 국가의 국민 주권과 영토 보전, 무력 사용 금지 원칙, 대화와 평화적 메커니즘을 통한 분쟁 해결을 존중해야 할 필요성을 강조했다.

대통령은 수많은 만남에서 여러 번 강조했다: 이란 이슬람 공화국은 자국의 국가적 권리와 이익을 수호하면서, 상호 존중, 공동 이익, 선린 관계, 주권 평등 및 인정된 국제 원칙과 규칙의 준수를 기반으로 모든 나라와의 관계와 협력을 확대할 준비가 되어 있다.