페제시키안: 누구도 이란을 파괴할 수 없다; 우리 나라는 역사에 뿌리를 두고 있다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 마수드 페제시키안은 제81차 유엔 총회 계기에 이란 대표단의 유엔 참석을 언급하며 말했다: 유엔에 대한 우리의 참석은 여러 나라와 대화하고 상호작용할 기회이며, 이란 국민의 권리와 이익을 수호하고 지역 정세와 국제 문제에 대한 우리 나라의 견해를 표명하기 위한 장입니다.

그는 덧붙였다: 유엔 총회에서 발표하기 위해 여행 전에 준비된 연설문은 미국 대통령의 발언을 고려하여 재검토가 필요했고, 우리는 주어진 기회에 미국이 이란 국민과 세계 다른 나라들에 대해 취한 조치에 관해 존재하는 현실을 더 명확히 표현하려고 노력했다.

페제시키안은 계속했다: 미국의 일부 조치는 국제법과 인도적 틀과 양립하지 않으며, 이 나라는 최근 몇 년간 세계 여러 지역에서 힘에 기반한 접근을 추구해 왔고, 그 사례를 베네수엘라, 쿠바, 그린란드에서 목격했다.

우리 나라 대통령은 미국의 그러한 접근에 전례가 있다고 말하며 밝혔다: 미국은 항상 그러한 시각을 추구해 왔지만, 이러한 접근이 이렇게까지 노골적으로 표현되고 심지어 한 나라의 파괴에 대해 언급되는 것을 목격한 경우는 드물었다.

그는 강조했다: 이란은 깊은 역사적, 문명적 뿌리를 가진 나라이며 파괴될 수 없다. 이란 국민은 모든 압력에도 불구하고 여전히 현장에 존재하며, 이 저항은 존경받을 만하다. 나는 책임자들도 이 국민 앞에서 자랑스러울 수 있고 그들 앞에서 부끄럽지 않기를 바란다.

페제시키안은 계속했다: 미국 대통령이 제기한 발언에 기초하여, 유엔 회의장에서 주어진 기회와 시간의 범위 내에서 미국의 조치와 또한 지역에서 이스라엘의 행동에 대해 말할 필요가 있었다.

이란 이슬람 공화국 대통령은 지역 정세를 언급하며 말했다: 지역, 특히 가자와 레바논에서 이스라엘의 조치는 국제법의 규범과 규칙에 반하는 것으로 평가되며, 민간인 희생과 고통에 관한 numerous 보고서가 발표되었다.

그는 또한 이스라엘의 암살 작전을 언급하며 덧붙였다: 암살과 사람들을 표적으로 삼는 것은 그 영향이 이란에서도 목격된 접근이다. 최근 몇 년간 많은 이란 과학자, 지휘관, 책임자, 시민들이 테러 공격과 작전에서 목숨을 잃었다.

그는 가자와 레바논의 인도적 상황을 언급하며 밝혔다: 민간인의 고통과 살해에 관한 영상과 보고서를 보는 것은 모든 자유로운 인간에게 고통스럽다; 동시에 우리는 이스라엘 측이 인류애와 인권에 관한 주장을 제기하는 것을 목격하고 있다.

페제시키안은 이어서 지역 정세에 대한 일부 해외 이란인들의 반응을 언급하며 말했다: 유감스럽게도 일부 해외 이란인들은 이 문제에서 일부 흐름과 같은 목소리를 내고 있으며, 반면 외국인이거나 이란인이 아닌 사람들은 희생자와 목숨을 잃은 사람들에게 연대를 표하고 있다.