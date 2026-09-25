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유럽: 우리 앞에 혹독한 겨울이 있을 수 있다

25 9월 2026 - 21:47
News ID: 1869949
Source: ABNA
유럽: 우리 앞에 혹독한 겨울이 있을 수 있다

유럽연합 에너지·주택 담당 집행위원은 인터뷰에서 발표했다: 2022년 이후 최악의 겨울에 직면할 수 있다.

ABNA 통신의 보도에 따르면, 유럽연합 에너지·주택 담당 집행위원 «단 요르겐센»은 «파이낸셜 타임스»와의 인터뷰에서 이 연합이 2022년 이후 최악의 겨울에 직면할 수 있다고 발표했다; 전례 없는 에너지 가격과 미국으로부터의 공급에서 발생할 수 있는 문제로 인한 상황이다.

그는 이어 도널드 트럼프 미국 대통령에게 에너지 자원의 자유로운 흐름의 지속을 가능한 한 보장할 것을 요청했다; 그에 따르면 이것은 유럽연합과 미국 양측 모두에게 유익한 행동이다.

이 유럽 관리자는 에너지 공급 과정이 계속되더라도 유럽은 여전히 혹독한 겨울을 앞두고 있을 수 있다고 덧붙였다.

이 신문은 유럽의 디젤 가격이 역사적 기록에 가까운 수준에 도달했다고 보도했다.

또한, 이번 주 트럼프의 미국 디젤 수출 금지를 지지할 의도에 관한 발언이 시장에 혼란을 일으켰다. 트레이더들은 그러한 조치가 시행될 경우 유럽에 대한 결과가 재앙적일 것이라고 믿는다, 왜냐하면 미국은 이 지역의 주요 에너지 공급국 중 하나로 간주되기 때문이다.

요르겐센에 따르면, 유럽연합 집행위원회는 에너지 가격을 낮추기 위한 다양한 조치를 검토하고 있다. 이 행동은 부분적으로 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령의 최근 요청, 메탄 수입에 관한 더 엄격한 요건을 연기하고 연료 정제에 관한 규정을 완화할 것에 대한 반응이다.

프랑스 통신사(AFP)는 이전에 유럽연합 집행위원회의 데이터를 인용하여 유럽의 디젤 가격이 리터당 2.23유로라는 전례 없는 기록에 도달했다고 보도했다.

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