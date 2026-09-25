ABNA 통신의 보도에 따르면, 미국 신문 로스앤젤레스 타임스는 도널드 트럼프가 정치적 영향력의 급격한 감소에 직면하고 있다고 썼다. 이 영향력은 점점 더 많은 공화당원과 외국 지도자를 포함한 대다수 미국인 사이에서 날이 갈수록 감소하고 있다; 그가 «소셜 미디어에서 끊임없이 풍자적인 내용을 게시하는 만화 캐릭터가 되었거나» 날이 갈수록 수가 줄어드는 카메라 앞에서 과시하고 있을 정도로.

이 신문은 지난주가 트럼프에게 일련의 패배를 목격했다고 덧붙였다; 그러나 외교관들은 그의 유엔 연례 연설과 동시에 침묵했다. 같은 기간에 연방준비제도(미국 중앙은행)는 그의 관세로 인한 인플레이션에 대응하기 위해 금리를 인상했다.

이 신문은 공화당 내부의 미국 국내에서 불만의 증가를 지적하며, 플로리다주 하원의원 마리아 엘비라 살라사르가 트럼프를 이민 정책의 과도함과 라틴계 지지자들의 실망으로 비난했다고 썼다. 또한 아이오와주와 미시간주의 공화당 상원 후보자들은 그의 이란에 대한 실패한 전쟁을 끝낼 것을 요구했다.

이 신문은 최신 여론 조사가 트럼프의 전례 없는 인기 하락을 보여준다고 덧붙였다; «CNN» 네트워크의 조사는 3분의 2의 미국인이 트럼프의 성과에 불만족하고 워싱턴이 이란과의 전쟁에서 실패하고 있다고 믿고 있음을 보여주며, «폭스 뉴스» 네트워크의 조사는 3분의 2의 유권자가 그가 경제 상황을 악화시켰다고 믿고 있음을 밝혔다.