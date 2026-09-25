시온주의 분석가: 네타냐후의 연설은 정상화 계획의 묘지였다

ABNA 통신이 아라비21을 인용한 보도에 따르면, 아틀랜틱 카운슬에 속한 유라시아 센터의 시온주의 연구원 아리엘 코헨은 시온주의 정권의 총리 베냐민 네타냐후의 유엔 연설 후 이 정권과 지역 국가들과의 관계 정상화 노력이 «완전히 끝났다»고 말했다.

코헨은 네타냐후가 아랍 국가들과 다른 지역 국가들과 연락하고 관계 개선을 시도하기 위해 유엔 연단을 사용하는 데 실패했다고 말했다.

그는 덧붙였다: 관계 정상화를 위한 모든 노력이 이제 끝난 것처럼 보인다; 왜냐하면 네타냐후는 적대적인 입장을 취했고, 그것은 지역 국가들뿐만 아니라 영국과 프랑스처럼 최근까지 이스라엘의 동맹국이었던 국가들도 포함했다.

목요일 네타냐후의 연설 시작과 동시에 수십 개국의 대표단이 뉴욕 유엔 총회 회장을 떠났다; 2년 연속 반복된 장면이다. 회장의 이미지는 네타냐후의 연설 시작 전에 많은 대표단이 자리를 떠났음을 보여주었다. 이 퇴장은 구호와 항의를 동반했고, 다른 이미지들도 그의 연설 중 회장의 넓은 부분이 비어 있음을 보여주었다.

네타냐후는 가자 지구에 대한 폭력적인 공격에 대한 입장 때문에 프랑스와 영국을 강하게 비판하며 말했다: 우리를 식민주의라고 비난하는 사람들 중 일부가 영국과 프랑스에 있다는 것은 놀라운 일이다. 그들에게 말한다: 그만해라; 거짓말하지 마라, 너희는 세계를 식민지화했다.