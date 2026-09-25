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시온주의 분석가: 네타냐후의 연설은 정상화 계획의 묘지였다

25 9월 2026 - 21:47
News ID: 1869952
Source: ABNA
시온주의 분석가: 네타냐후의 연설은 정상화 계획의 묘지였다

한 시온주의 분석가는 유엔 총회에서의 베냐민 네타냐후의 연설이 이스라엘과 지역 국가들과의 관계 정상화 계획을 완전히 중단시켰다고 말했다.

ABNA 통신이 아라비21을 인용한 보도에 따르면, 아틀랜틱 카운슬에 속한 유라시아 센터의 시온주의 연구원 아리엘 코헨은 시온주의 정권의 총리 베냐민 네타냐후의 유엔 연설 후 이 정권과 지역 국가들과의 관계 정상화 노력이 «완전히 끝났다»고 말했다.

코헨은 네타냐후가 아랍 국가들과 다른 지역 국가들과 연락하고 관계 개선을 시도하기 위해 유엔 연단을 사용하는 데 실패했다고 말했다.

그는 덧붙였다: 관계 정상화를 위한 모든 노력이 이제 끝난 것처럼 보인다; 왜냐하면 네타냐후는 적대적인 입장을 취했고, 그것은 지역 국가들뿐만 아니라 영국과 프랑스처럼 최근까지 이스라엘의 동맹국이었던 국가들도 포함했다.

목요일 네타냐후의 연설 시작과 동시에 수십 개국의 대표단이 뉴욕 유엔 총회 회장을 떠났다; 2년 연속 반복된 장면이다. 회장의 이미지는 네타냐후의 연설 시작 전에 많은 대표단이 자리를 떠났음을 보여주었다. 이 퇴장은 구호와 항의를 동반했고, 다른 이미지들도 그의 연설 중 회장의 넓은 부분이 비어 있음을 보여주었다.

네타냐후는 가자 지구에 대한 폭력적인 공격에 대한 입장 때문에 프랑스와 영국을 강하게 비판하며 말했다: 우리를 식민주의라고 비난하는 사람들 중 일부가 영국과 프랑스에 있다는 것은 놀라운 일이다. 그들에게 말한다: 그만해라; 거짓말하지 마라, 너희는 세계를 식민지화했다.

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