에르도안: 메카 협정은 이란에 대한 것이 아니다

ABNA 통신이 러시아 투데이를 인용한 보도에 따르면, 터키의 레제프 타이이프 에르도안 대통령은 오늘 금요일 기자 회견에서 터키, 사우디아라비아, 파키스탄 간의 공동 방위를 위한 메카 협정이 이란, 시온주의 정권 또는 다른 어떤 국가에 대한 것도 아니라고 강조했다.

에르도안은 말했다: 메카 공동 방위 협정을 이란, 이스라엘 또는 다른 제3자에 대한 연합으로 보는 것은 잘못일 것이다.

그는 덧붙였다: 이 협정은 더 안전하고, 더 평화롭고, 더 번영하는 미래를 형성하기 위한 세 나라의 공동 책임을 반영한다.

터키 대통령은 앙카라가 오랫동안 지역 문제를 지역 국가들 스스로 해결하는 것을 지지해 왔다고 말했다. 그는 이 협정이 안보를 강화하고, 억제 수준을 높이며, 장기적 안정을 보장하기 위한 목적으로 이루어졌다고 강조했다.

에르도안은 지적했다: 이 단계에서 이라크, 예멘 또는 다른 곳에서 발생할 수 있는 모든 사건에 대한 터키의 자동적 군사 대응에 대해 말하는 것은 옳지 않다.

메카 협정은 유엔 헌장 제51조에 명시된 자기 방어권에 기초하고 있으며, 이 세 나라 중 하나에 대한 어떠한 무력 공격도 모든 당사자에 대한 공격으로 간주된다고 규정하고 있다; 반면 지원의 성격과 규모는 공격받은 국가의 요청과 필요에 따라 결정될 것이다.

이 지원에는 정보 데이터, 물류 지원 및 탄약이 포함될 수 있다. 또한 위협 수준에 따라 관련 정치 및 군사 메커니즘이 협의와 조정을 통해 지원의 방식과 공식을 결정한다는 조건 하에 더 광범위한 군사 지원을 고려할 수 있다.