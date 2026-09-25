하마스: 유엔에서의 네타냐후 발언은 거짓과 근거 없는 구호로 가득 차 있었다

ABNA 통신 보도에 따르면, 팔레스타인 이슬람 저항 운동(하마스)은 유엔 총회에서 시온주의 정권의 총리 «베냐민 네타냐후»의 연설에 대한 반응으로 이 연설을 «공허하고, 거짓과 근거 없는 구호로 가득 차 있다»고 묘사하고 그의 발언이 그가 직면한 위기의 깊이를 드러냈다고 발표했다.

하마스는 성명에서 강조했다: 네타냐후의 명백한 거짓은 더 이상 세계 국가들과 국제 여론에 숨겨지지 않으며, 가자 사람들에 대한 전쟁, 기아, 갈증을 통한 시온주의 정권의 행동의 현실이 세계에 드러났다; 수만 명의 어린이, 여성, 노인의 목숨을 앗아가고 가자 지구의 200만 명 이상의 생활 인프라를 목표로 삼은 행동.

이 운동은 또한 시온주의 정권의 군대가 «세계에서 가장 윤리적인 군대»라는 네타냐후의 주장을 거부하고, 이 주장이 세계가 목격한 학살, 전쟁, 기아, 갈증, 무방비 민간인 살해와 완전히 모순된다고 말했다.

하마스는 덧붙였다: 유엔 위원회와 독립 기관의 보고서는 가자에서 행해진 행동을 전쟁 범죄, 반인도적 범죄, 대량 학살의 틀에서 묘사했으며, 네타냐후가 가자 전쟁과 «조직적 대량 학살» 부인에 대해 제기한 것은 유엔 보고서와 이 지역에서 일어난 일과 모순된다.

이 성명의 계속에서这样说: 네타냐후의 발언은 또한 시온주의 정권의 일부 군인과 장교의 자백, 그리고 이 정권의 여러 장관과 지도자의 팔레스타인인 학살과 강제 이주에 관한 발언과 모순된다.

하마스는 성명의 다른 부분에서 네타냐후의 연설 중 많은 여러 나라 대표단이 총회 회장에서 퇴장한 것을 그와 시온주의 정권의 «국제적 고립»의 표시로 간주하고, 이 행동이 팔레스타인인의 상황에 대한 세계적 인식의 증가와 팔레스타인 국민에 대한 연대의 확산을 표현한다고 강조했다.