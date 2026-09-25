ABNA 통신이 아라비21을 인용한 보도에 따르면, 시온주의 정권 언론은 유엔 총회에서 시온주의 정권의 총리 베냐민 네타냐후의 연설에 대해 주로 부정적인 시각을 가지고 있었다. 히브리어 신문 «예디오트 아흐로노트»는 네타냐후의 연설을 공격적이고 오만하며 어떠한 현실적 비전도 결여한 것으로 묘사하고, 네타냐후는 더 이상 그의 말을 들을 수 없는 세계를 향해 말하고 있었다고 썼다.

이 신문은 연설 텍스트와 관련 분석을 검토하면서 국제 대표단의 퇴장에 대한 네타냐후의 격렬한 발언을 반영했다.

히브리어 언론은 네타냐후가 단상에 오르는 순간 외교 대표단이 집단으로 퇴장한 장면을 지적하고, 이를 텔아비브가 직면한 국제적 고립의 깊이에 대한 증거로 간주했다.

여러 히브리어 신문과 뉴스 웹사이트는 네타냐후의 연설이 본질적으로 시온주의 사회를 향한 것이며 선거 활용을 위한 것이라고 발표했다. 신문 «예디오트 아흐로노트»는 네타냐후가 불같은 어조를 사용한 것은 리쿠드당의 선거 운동에서 나중에 사용할 비디오 클립을 만들기 위한 목적이었다고 썼다.