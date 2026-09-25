페제시키안: 미국이 이 상황의 원인이다; 공격 전, 호르무즈 해협은 열려 있었다

ABNA 통신 보도에 따르면, 이란 이슬람 공화국의 마수드 페제시키안 대통령은 지난밤 폭스 뉴스 TV 채널과의 독점 인터뷰에서 테헤란이 핵폭탄을 원한다는 주장을 단호히 부인했다.

이란 이슬람 공화국 대통령은 폭스 뉴스의 "스페셜 리포트" 프로그램과의 독점 인터뷰에서 "핵폭탄을 원하느냐 원하지 않느냐"는 질문에 브렛 바이어에게 말했다: 결코 아닙니다. 결코 아닙니다. 우리의 위대하고 존경받는 최고 지도자는 파트와에 따라 이것이 불법이고 위법이라고 여러 번 선언했습니다.

마수드 페제시키안은 덧붙였다: 음, 그 무기는 대량살상무기입니다. 우리는 그것들(고농축 우라늄)을 희석할 준비가 되어 있다고 선언했습니다. 중요한 문제가 아닙니다. 검증을 받을 준비가 되어 있습니다.

그는 또한 트럼프가 포괄적 공동 행동 계획(JCPOA)에서 탈퇴한 것처럼 워싱턴과 테헤란 간의 이슬라마바드 양해각서와 관련하여 말했다: 우리는 문제가 없습니다; 우리는 당신의 대통령과 합의에 도달했습니다. 그 합의는 서명되었고 우리는 그것에 기초하여 여전히 앞으로 나아가기를 원하고 열망합니다.

폭스 뉴스 보도에 따르면, 페제시키안은 덧붙였다: 그 틀에 대해 합의되었다. 우리는 호르무즈 해협을 닫지 않았다; 그 해협은 어떠한 정당화나 법적 틀도 없이 열려 있었다. 그들은 우리를 공격했다. 그들은 우리의 최고 지도자, 과학자, 군사 지휘관, 정부 관리들을 암살하고 순교시켰다.

이란 이슬람 공화국의 행정부 수반은 강조했다: 문제는 미국이 대화 대신, 우리를 폭격하고 모든 경로를 차단함으로써 (대결의) 장에 들어온다는 것이다. 우리는 준비되어 있다. 이러한 행동 방식은 세계 무대에서 있을 수 없다. 그들은 우리에게 압력과 봉쇄를 가하고 우리의 접근을 제한할 수 없다.

페제시키안은 계속했다: 우리는 미국인을 죽이려 하지 않는다; 우리의 행동(증명 가능한 행동)이 이것을 보여주듯이. 이란인을 죽이려 한 것은 미국이다. 우리가 아는 것은 만약 공격을 받으면 스스로를 방어해야 한다는 것이다.

마수드 페제시키안은 이 매체에 말했다: 이것은 미국이 그 원인인 상황이다. 우리는 저항을 계속할 것이다. 우리는 길을 찾을 것이고 우리 나라의 삶은 계속될 것이다; 우리는 굳건히 설 것이다. 그래, 우리는 확실히 경제적 문제에 직면해 있다; 그러나 생존을 위해 우리는 어떤 어려움도 극복하고 견딜 것이다. 만약 미국이 우리에 대한 제재를 계속 부과할 수 있다고 생각한다면, [말해야겠다] 우리는 이런 일에 관심이 없고 미국 선거에 전혀 주의를 기울이지 않는다. 만약 현재 미국 정부가 국제 법적 틀 안에서 합의에 도달하고자 한다면, 아주 좋다; 만약 그렇지 않다면, 선거 전이든 후든 우리에게 무슨 차이가 있는가?

그런 다음 그는 지적했다: 우리는 자기 방어를 위해 단호히 설 것이다. 우리는 결코 전쟁을 추구한 적이 없고 전쟁을 추구하지도 않는다. 나는 인간이 다른 인간의 죽음을 초래해서는 안 된다고 깊이 믿는다; 그러나 이스라엘은 도발적인 행동으로 이 전쟁을 우리에게 강요했다. 이 상황을 끝내고 싶은지 아닌지를 선택해야 하는 것은 미국이다.