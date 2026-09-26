하바나: 제재는 위협이며 쿠바가 아니다. 우리는 자위를 위해 서 있다

아브나 통신의 보도에 따르면, 쿠바 외무장관 브루노 로드리게스는 오늘 토요일 제81차 유엔 총회에서 연설에서 발표했다: 미국이 쿠바에 대해 하는 것은 집단적 처벌이다. 며칠 전 미국 대통령은 바로 이 장소에서 쿠바가 실패한 국가라고 선언했다. 만약 쿠바가 실패한 국가라면, 왜 미국은 연료 금지와 다른 제재를 포함한 광범위한 제한을 우리에게 적용하는가? 미국의 행동은 법과 샌프란시스코 헌장을 위반한다.

쿠바 외무장관은 계속했다: 미국의 제재는 쿠바 젊은이들의 죽음을 초래하고 피해를 입힌다. 그러나 쿠바는 결의와 의지로 자위를 위해 서 있다. 압력은 쿠바 민중에 대한 잔인한 미디어 공격과 함께 있다. 미국 대표자들은 쿠바를 차지하고 지배하며 그 경제를 지배하고 싶다고 공개적으로 말했으며 이것은 유감스럽다.

브루노 로드리게스는 이어서 덧붙였다: 미국의 명백한 목표는 쿠바가 이 나라의 지배 아래 있어야 한다고 쿠바에 주입하는 것이지만 이것은 범죄이다. 유엔과 그 회원국들은 쿠바가 평화주의적임을 알고 있다. 또한 유엔을 지원하는 데 적극적인 역할을 하고 있다. 쿠바는 위협이 아니다. 위협으로 간주되는 것은 봉쇄와 제재이다.

그는 이어서 강조했다: 우리는 항상 미국과의 대화에 준비되어 있으며 상호 존중과 주권의 권리에 기초하여 우리 사이의 차이를 해결하기 위한 해결책을 찾을 수 있다. 우리는 미국 기업들과 또한 세계 다른 나라들의 기업들과의 무역 교환에 준비되어 있다. 우리는 우리 나라가 직면한 문제들에 대해 적극적으로 일하고 있으며, 이 변화 과정에서 역사적 경험에 기초한 사회 및 경제 모델에 기초하여 앞으로 나아가고 있다.

이는 쿠바 외무장관 «브루노 로드리게스»의 연설 시작과 동시에 미국 대표단이 유엔 총회 회의장을 떠난 가운데 일어나고 있다.