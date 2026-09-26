이란 제재에 동참하도록 국가들에 대한 미국의 압력

아브나 통신의 보도에 따르면, 월스트리트 저널은 미국 정부가 여러 국가에 대한 압력을 강화하여 이란의 세계와의 금융, 은행, 운송 연결을 제한하고 테헤란을 더욱 고립시키려고 시도하고 있다고 보도했다.

현재 미국 재무부에서 일하고 있는 씨티은행의 전 관계자는 여러 국가로의 비밀 여행에서 이란과의 협력을 계속하는 것이 이들 국가에 재정적 결과를 초래할 수 있다고 경고했다.

이 보고서에 따르면, 미국 관계자는 국가들에게 이란 관련 항공편을 중단하고 자국 은행과 이란 금융 기관과의 관계를 단절하거나 제한할 것을 요청했다. 워싱턴은 이란의 무역 파트너들에게 압력을 가하기 위해 국가들의 미국 금융 시스템 접근이라는 지렛대를 사용하고 있다.

월스트리트 저널은 이 압력 캠페인이 이전에 이란에 대한 미국의 제재에 완전히 동참할 의향이 없었던 국가들까지도 표적으로 삼았다고 쓴다. 트럼프 정부의 목표는 은행, 무역, 운송 채널을 제한함으로써 이란의 수입원과 세계 경제에 대한 접근을 줄이는 것이다.

이 신문은 또한 미국의 압력이 이란과 미국의 전쟁과 호르무즈 해협에서 부과된 제한이 지역 무역과 운송에 영향을 미친 상황에서 강화되었다고 보도했다.