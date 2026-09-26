아브나 통신이 알자지라 통신을 인용한 보도에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 오늘 토요일 테헤란에 대한 적대적 입장을 반복하며 주장했다: 나는 이란의 제안을 거부한다.

이 매체의 발표에 따르면, 미국 대통령은 첫 번째 대통령 임기 동안 이란에 대한 «최대 압박»의 실패 경험이 있음에도 불구하고 주장했다: 이란이 심각한 손실을 입었기 때문에 즉각적인 무역 재개를 추구하는 어떤 합의도 거부한다!

도널드 트럼프는 이란에 대한 불법 침략 후 이 나라로부터 불안정이 발생하여 호르무즈 해협이 폐쇄되었다는 공식 발표된 보고와 반대로, 또한 에너지 시장에 영향을 미칠 목적으로 주장했다: 우리는 큰 승리를 얻고 있으며 호르무즈 해협을 완전히 통제하고 있다. 엄청난 양의 석유가 호르무즈 해협을 통과하고 있으며 어젯밤 29척의 선박이 통과했다!

그는 전략적 호르무즈 해협이 불안정해진 후 서방 국가들에서 발생한 연료 위기를 초래한 것에서 자신을 면책하려는 시도에서 주장했다: 이란은 호르무즈 해협을 즉시 개방하기를 원한다. 왜냐하면 심각한 손실을 입었기 때문이다! 이란은 합의를 원하고 나도 합의하는 것을 좋아한다. 그러나 이 제안은 받아들일 수 없다. 테헤란은 자금을 받지 못해 손실을 입었다. 반면 그 수입원은 호르무즈 해협을 통해 제공된다. 이란은 호르무즈 해협을 폐쇄함으로써 자신을 막다른 골목에 몰아넣었고 우리는 군사 역사상 가장 가혹한 봉쇄를 가했다. 우리는 호르무즈 해협 주위에 강철 벽을 만들었고 이란은 이 봉쇄 때문에 더 이상 돈이 없다!

트럼프는 «당신을 지지하는 매체만 원하는가?»라는 기자의 질문에 답하여 그의 무능을 폭로하는 매체를 이렇게 부르려고 시도했다: 나는 당신 같은 가짜 뉴스가 아닌 진실된 뉴스를 원한다. 나는 자유 언론을 사랑한다. 내가 좋아하지 않는 것은 가짜 언론이다!