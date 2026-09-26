아브나 통신의 보도에 따르면, 사우디아라비아 외무장관 파이살 빈 파르한은 오늘 토요일 제81차 유엔 총회에서 연설에서 발표했다: 페르시아만 지역의 안보는 지역과 세계 안보의 불가분한 부분이다. 글로벌 공급망 회복은 공동의 책임이다. 지역의 안보를 확립하기 위한 노력은 지배나 영향력 강요에 기반할 수 없다.

사우디아라비아 외무장관은 자국 영토에서 이란에 대한 침략에 대한 보복으로 미국의 군사 시설과 기지를 목표로 한 테헤란의 순전히 방어적 조치를 언급하지 않고 주장했다: 지역의 다른 국가들과 함께 우리는 이란의 무자비한 침략의 대상이 되었다!

파이살 빈 파르한은 감독되지 않는 핵무기고의 유일한 보유자로서 지역에서 이스라엘 정권의 범죄를 규탄하지 않고 계속했다: 우리는 지역의 모든 안보 협정의 포괄적이고 지속 가능한 보장의 중요성을 강조한다. 우리는 대량 살상 무기가 없는 지역과 평화적 핵 시설이 국제 감독 아래 놓일 필요성을 강조한다. 이스라엘 정착촌의 불법 확장 지속은 국제법과 인도법의 심각한 위반으로 간주된다. 우리는 팔레스타인 영토에서 강제 이주나 현상 변경의 어떤 시도도 거부한다. 공정하고 지속 가능한 평화는 두 국가 해법의 실행과 팔레스타인 국가의 수립을 통해서만 실현될 것이다. 팔레스타인인의 고통 지속과 가자에 대한 지원 전송 방해는 국제법 위반으로 간주된다.

그는 리야드의 예멘 민중에 대한 침략을 언급하기를 원하지 않으며 주장했다: 우리는 예멘의 안정과 민간인 보호의 필요성을 강조한다. 우리는 국제 사회에 홍해와 바브엘만데브 해협에서 후티(예멘 군대와 전사들)의 행동을 규탄하고 거부할 것을 요청한다!

빈 파르한은 말했다: 수단 위기의 해결은 민중의 안보와 안정을 강화하기 위해 내부 과정에 의존해야 한다.

이 사우디 관리자는 미국과 이스라엘 정권의 이란 영토에 대한 불법 침략과 전략적 호르무즈 해협의 불안정화를 언급하지도 않고, 선동적인 입장을 취하며 말했다: 국제 해운에 대한 위협은 세계 경제에 영향을 미칠 수 있다. 우리는 모든 국제 수로에서 항행의 자유를 보장하는 중요성을 강조한다. 호르무즈 해협은 어떤 비용도 강요하지 않고 전쟁 전 운영 상태로 돌아가야 한다.

사우디아라비아 외무장관은 계속했다: 우리는 긴장 완화를 위한 노력, 특히 안정 회복에 기여하는 카타르와 파키스탄의 조치를 지지한다. 또한 우리는 이라크의 주권과 안보를 지지하며 이 나라의 영토가 이웃 국가에 대한 공격을 수행하는 플랫폼이 되어서는 안 된다고 강조한다.