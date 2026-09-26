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에르도안: 전쟁 범죄자의 자리는 법정이지 유엔 연단 뒤가 아니다

26 9월 2026 - 23:02
News ID: 1870407
Source: ABNA
에르도안: 전쟁 범죄자의 자리는 법정이지 유엔 연단 뒤가 아니다

터키 대통령은 앙카라의 팔레스타인인들에 대한 지지를 강조하며 집단 학살을 저지르는 자들은 정의와 역사 앞에 책임을 져야 한다고 말했다.

아브나 통신이 아나돌루를 인용한 보도에 따르면, 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령은 토요일 이스탄불에서 열린 제21회 국제 무역 박람회 엑스포와 제29회 국제 비즈니스 포럼 폐막식에서 말했다: 전쟁 범죄자들은 유엔 연단에 있을 자리가 아니라, 자신이 저지른 범죄와 흘린 피에 대해 책임을 질 법정에 있어야 한다.

그는 집단 학살의 가해자들이 정의와 역사 앞에 책임을 지지 않으면 같은 범죄가 다시 반복될 것이라고 경고했다.

에르도안은 터키의 팔레스타인 민중에 대한 지지를 강조하며 말했다: «팔레스타인 민중은 혼자가 아니며 버려지지 않았다.» 그는 가자 민중도 권리와 정의를 달성하는 길에서 혼자가 아니며, 앙카라는 가능한 한 진실을 말하고 억압받는 자들을 변호하는 것을 계속할 것이라고 덧붙였다.

터키 대통령은 또한 가자와 레바논의 전개를 언급하며 앙카라가 압력 앞에 후퇴하지 않을 것이며, 누군가가 터키의 솔직한 입장 표명에 불쾌해하더라도 이 나라는 진실을 말하는 것을 계속할 것이라고 강조했다.

에르도안은 연설의 다른 부분에서 터키가 그 중심에 있는 지역이 «위기의 완전한 폭풍»에 직면해 있으며, 세계 시스템도 정당성, 대표성, 정의 측면에서 교착 상태에 직면해 있다고 말했다.

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