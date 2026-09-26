알아미리: 이라크 정부는 이란에 대한 미국의 항공 제재를 따르지 말아야 한다

아브나 통신이 알아흐드를 인용한 보도에 따르면, 이라크 바드르 조직 사무총장 하디 알아미리는 연설에서 발표했다: 우리는 미국이 이란에 대해 부과한 부당한 봉쇄, 특히 항공 여행에 관한 최근 제한을 강력히 거부하고 규탄한다.

이라크 바드르 조직 사무총장은 이어서 덧붙였다: 우리는 이라크 정부에 이 부당한 결정을 따르지 말 것을 요청한다. 왜냐하면 이 문제는 완전하고 포괄적인 주권을 달성하기 위한 첫 번째 시험으로 간주되기 때문이다.

이는 아딜 압둘마흐디도 오늘 새벽 자신의 개인 페이지에 이렇게 쓴 가운데 일어나고 있다: 이라크 공항을 이란 항공편에 대해 폐쇄하는 것은 «큰 실수»이며 국가 주권으로부터의 후퇴이다. 이라크 공항을 우리의 이웃, 동맹, 친구에 대해 폐쇄하는 것은 큰 실수이며 국가 주권으로부터의 후퇴이고 우리의 국가 이익과 미래를 희생하는 것이다.

이전에도 이라크 누자바 운동 사무총장은 이라크와 이란 이슬람 공화국 간 항공편 제한의 지속에 항의하여 이 문제가 해결되지 않으면 이라크 국민, 후세인 무캅, 순례자 봉사자들에게 이라크 공항에서 농성을 촉구할 것이라고 위협했다.