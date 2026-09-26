아브나 통신이 러시아 투데이 통신을 인용한 보도에 따르면, 터키 외무장관 하칸 피단은 오늘 토요일 발표했다: 에르도안 대통령과 트럼프의 회담 중에 가자 문제와 이란을 둘러싼 긴장에 관한 최신 전개가 논의되고 검토되었다.

터키 외무장관은 계속했다: (이스라엘) 정권에 의해 자행되는 불의와 학살은 더 이상 과거처럼 응답 없이 남지 않는다. 이루어진 외교적 노력의 결과로, 이스라엘의 탄압과 학살은 더 이상 결과 없이 남지 않는다. 다시 말해, 이스라엘은 이제 행하는 모든 행동에 대해 매우 큰 대가를 치러야 한다. 국제사법재판소와 국제형사재판소 같은 기관을 통한 법적 결과와의 대면을 포함하는 이 고립은 이스라엘이 이전에 결코 익숙하지 않았고 직면한 적이 없는 상황에 직면했음을 의미한다.

하칸 피단은 말했다: 우리는 «메카 조약»에 대해 논의했다. 군사적 위협은 사우디아라비아를 향하고 있으며, 이 문제도 다루어졌다. 우선순위는 외교적 경로를 통한 노력의 지속, 갈등 분위기의 회피, 그리고 전쟁의 재발 방지여야 한다.

그는 덧붙였다: 우리는 미국과 이란 동료들과 전쟁이 지역으로 확산되는 것을 방지하는 방법에 대해 논의했다.