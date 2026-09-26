카슈카비: 이란은 고립되지 않았다; 미국은 국제 사회에서 도전에 직면해 있다

하산 카슈카비는 인터뷰에서 이란 제재 위원회 임무 연장을 위한 유엔 안전 보장 이사회에서의 미국 결의안 초안에 대한 러시아와 중국의 최근 거부권 행사의 메시지에 대해 말했다: 이 행동은 매우 가치 있었으며, 지난 1년 동안 러시아와 중국이 취한 입장에 대한 확고함은 칭찬할 만하다. 러시아와 중국은 약 1년 전에 스냅백 기간이 끝났다고 선언했으며 그 입장을 고수했다.

이슬람 협의회 국가 안보 및 외교 위원회 대변인은 강조했다: 국내의 일부 분석은 러시아와 중국이 끝까지 이란과 함께하지 않을 것이며 결국 자신의 입장에서 후퇴할 것이라는 것에 기반했다. 그러나 러시아와 중국에 대한 이러한 분석은 잘못되었다.

그는 말했다: 이 문제에서 두 나라의 확고함은 그러한 분석이 옳지 않았음을 보여주었으며 그들은 이 점에서 자신의 입장을 고수했다.

카슈카비는 국제 사회에서 이란의 고립에 관한 일부 분석을 언급하며 말했다: 이란이 국제 사회에서 고립되었다는 분석조차도 옳지 않다. 일부는 이란이 세계와 협력해야 한다고 말하지만, 세 가지 사건이 이란이 고립되지 않았음을 보여주었으며, 오히려 미국이 국제 사회에서 고립의 도전에 직면해 있다고 말할 수 있다.

그는 계속했다: 첫 번째 사건은 국제 원자력 기구 총회에 이란의 가입 문제였다. 미국의 반대에도 불구하고 기구 회원국들은 투표했고 이란은 원자력 기구 총회 회원국이 되었다.

의회 국가 안보 및 외교 위원회 대변인은 러시아와 중국의 미국 결의안 초안에 대한 거부권 행사를 두 번째 사건으로 간주하며 말했다: 두 번째 사건은 바로 이 미국 결의안에 대한 거부권이었으며, 이는 중요한 국제 문제에서 미국의 정책을 따르지 않는 국가들이 있음을 보여주었다.

카슈카비는 덧붙였다: 세 번째 사건은 상황이 미국 자체가 인권 이사회에서 고립을 느끼고 그곳에서 탈퇴하는 지경에 이르렀다는 것이다.

그는 지적했다: 일부가 이란이 국제 사회와 세계와 협력해야 한다고 말하는 것을 듣고 놀란다. 그러나 그들이 "세계"라고 말할 때 그것은 유럽과 미국만을 의미한다. 국제 사회는 유럽과 미국에 국한되지 않으며 다양한 국가들이 국제 방정식에서 역할을 한다.

카슈카비는 계속했다: 유럽과 미국은 스냅백 문제에서 실패했으며, 이는 러시아와 중국의 확고함 때문이었다.

의회 국가 안보 및 외교 위원회 대변인은 이어서 말했다: 누군가는 이 행동이 러시아와 중국 자신의 이익 때문이었다고 말할 수 있다. 어디서나 그렇다. 우리에 대한 결의안을 제출한 사람도 아마 자신의 이익을 고려했을 것이고, 그것에 거부권을 행사한 사람도 자신의 이익을 고려했다. 따라서 국제 관계에서 국가들이 자신의 이익을 고려하는 것은 자연스러우며, 이는 국가 간의 협력과 상호 작용에 모순되지 않는다.

카슈카비는 강조했다: 이란은 국제 기구에서 결코 고립되지 않았다. 우리는 외교를 계속하고 외교 무대에서 적극적인 존재를 유지해야 한다.