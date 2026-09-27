애틀랜틱: 공화당 후보들이 트럼프 이미지를 삭제하고 있다

ABNA 통신 보도에 따르면, 애틀랜틱지는 이란에 대한 전쟁이 공화당의 입장 변화에서 중심 주제가 되었다고 보도했다. 이전에 이 전쟁을 지지했던 여러 공화당 후보들이 예비선거에서 그 종식을 요구하고 있다.

이 보고서에 따르면, 마이크 로저스, 애슐리 하인슨, 존 헤스테드 같은 후보들은 이란에 대한 전쟁이 미국의 연료 가격 급등에 미친 부정적 영향을 언급하며 그 신속한 종식을 요구하고 있다.

애틀랜틱은 또한 이 의원들 중 일부의 선거 광고를 언급하며 이렇게 썼다: 켄터키주 상원 의원 후보인 앤디 바는 자신의 선거 운동 메인 페이지에서 트럼프와 함께 찍은 자신의 이미지를 삭제하고, 트럼프의 유명한 슬로건인 "아메리카 퍼스트" 대신 "켄터키 퍼스트"라는 문구를 넣었다. 랄프 알프레도도 자신의 사이트에서 트럼프 이미지를 삭제했다.

이는 2018년 중간선거에서 공화당 후보들이 트럼프에 대한 우정과 충성의 깊이를 보여주기 위해 서로 경쟁했던 것과 달리 오늘날 상황이 바뀌었다. 미국의 다른 주 후보들도 선거 운동에서 트럼프의 이름과 이미지를 삭제하기 시작했다. 또 다른 의원인 바이런 도널즈는 자신의 사이트에서 트럼프 사진을 제거했다.