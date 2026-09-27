이라크 활동가: 이란에 대한 영공 폐쇄는 이라크에 해롭다

ABNA 통신이 Al-Maalomah를 인용한 보도에 따르면, 이라크 안바르 연합의 member인 아흐마드 알-둘라이미는 팔리흐 알-자이디 총리의 워싱턴 방문 중 트럼프 행정부의 명령에 따라 이란 항공편에 대해 자국의 영공을 폐쇄한 것은 동행 대표단의 반대에도 불구하고 이루어졌다고 강조했다.

알-둘라이미는 말했다: 이 결정은 이라크의 결정이 아니라 트럼프 행정부의 의지에서 비롯된 것이다. 한편 이란에 대한 이라크 영공 폐쇄는 이 나라의 이익을 해친다. 왜냐하면 이라크 시장은 이란의 수입품에 의존하고 있기 때문이다.

그는 밝혔다: 미국은 이라크를 공격에 이용한다는 등의 거짓말을 퍼뜨림으로써 이란의 봉쇄를 강화하려고 한다. 왜 미국 위성은 그러한 작전을 수행하는 그룹을 식별하지 않는가? 트럼프 행정부는 이라크를 지역 전쟁에 끌어들이려고 한다.

알-둘라이미는 밝혔다: 왜 알-자이디는 사우디아라비아의 이라크 하슈드 알-샤아비 진지에 대한 공격에 대해 어떠한 조치도 취하지 않았는가? 하슈드 알-샤아비는 이라크의 공식 기관이며 바그다드는 사우디아라비아와의 국경을 폐쇄하는 조치를 취하지 않았다.