헤즈볼라: 나와프 살람은 유엔에서 이스라엘 점령에 대해 단 한 마디도 하지 않았다

ABNA 통신이 안-나쉬라를 인용한 보도에 따르면, "저항에 대한 충성" 의원단에 속한 레바논 의회 의원 사이드 이브라힘 알-무사위는 유엔 총회에서 자국 총리의 연설을 비판했다.

그는 이 연설을 시온주의 정권의 레바논에 대한 점령과 침략, 그리고 그로 인한 희생과 파괴를 무시한 것으로 간주하며 말했다: 총리가 유엔에서 얼마나 나쁜 연설을 했는지. 이 연설에서는 시온주의 정권의 침략과 레바논 영토에서의 점령에 대해 단 한 마디도 언급되지 않았다. 민간인, 특히 어린이에 대한 범죄, 완전히 소멸된 가족들의 학살에 대해 아무것도 언급되지 않았으며, 도로와 토지의 파괴, 마을의 초토화, 병원과 학교와 기술 센터의 폭격, 올리브 나무의 파괴에 대해서도 전혀 언급되지 않았다.

알-무사위는 추모식에서의 연설에서 "국가"는 그 개념과 구성 요소에 따라 그 정상에 국민의 보호와 국방을 두는 기본적 특성을 갖추어야 한다고 강조했다.

그는 저항에 대한 정부의 정책을 비판하며 말했다: 당신들은 "국가"가 아니라 "권력"이다. 헤즈볼라가 있든 없든 자신의 조국에 대해 음모를 꾸미는 오만한 권력이다.

알-무사위는 마지막으로 저항의 역할에 대해 말했다: 국가의 존속과 유지를 가져온 사람들은 이 전사들과 영웅들이었다. 신의 도움으로 2000년에 승리하고 저항과 자유의 축제를 만들어낸 바로 그들로, 아무것도 요구하지 않고 권력에서 추가 몫을 원하지도 않았다.