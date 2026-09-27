사르다르 셰카레치: 적의 음모에도 불구하고 호르무즈 해협은 이란의 통제 하에 있다

ABNA 통신 보도에 따르면, 사르다르 아볼파즐 셰카레치는 토요일 저녁 특별 뉴스 대담에서 순교자들, 특히 이란 순교자를 추모하며 다음과 같이 밝혔다: 이슬람 혁명의 50년과 세계 오만이 우리 나라에 대한 적대감 속에서 미국과 지배 체제의 주도로 이라크 바트 정권에 의해 8년 전쟁이 우리에게 강요되었다.

그는 덧붙였다: 전쟁 자체는 좋은 것이 아니지만, 큰 손실에도 불구하고 우리 국민을 단련시키고 국가 방어에서 더 큰 어려움과 더 많은 영광스러운 업적을 위해 준비시켰다.

사르다르 셰카레치는 계속했다: 8년 성전 방어의 첫날부터 우리 군의 위엄이 형성되었고, 시간이 지나면서 우리 군은 성전 방어 기간 동안 전쟁 시작부터 끝까지 과학적으로 그리고 진보에서 성장하는 추세를 찾았다.

그는 말했다: 성전 방어의 가장 중요한 성과 중 하나는 하나님의 은혜 외에도 비할 데 없는 현상으로서 민중 동원이었다. 민중 동원은 전투와 전쟁에서 민중 지원에 큰 역할을 했다.

사르다르 셰카레치는 강조했다: 이슬람 공화국 육군은 혁명 승리 후 미국 고문으로부터 해방된 군대였고, 이후 이념적 지휘관들이 육군 위에 배치되었으며, 혁명 수비대는 육군과 나란히 새롭게 등장한 강력한 힘으로 형성되었고, 우리는 모범적인 위엄에 도달했다.

군 대변인은 말했다: 군은 강요된 전쟁 초기와 이란 방어 중에 전투 능력 향상과 최신 현대 기술 사용을 추구했으며, 그 구체적인 예는 바트 정권과의 전쟁 중 미사일 제조 시작이었다.

그는 덧붙였다: 이슬람 혁명 승리 후 군에서 가장 중요한 변화는 방어 교리를 고전적 전쟁에서 비대칭 전쟁으로 변경한 것이었다.