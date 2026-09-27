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사르다르 셰카레치: 적의 음모에도 불구하고 호르무즈 해협은 이란의 통제 하에 있다

27 9월 2026 - 13:01
News ID: 1870668
Source: ABNA
사르다르 셰카레치: 적의 음모에도 불구하고 호르무즈 해협은 이란의 통제 하에 있다

군 고위 대변인은 말했다: 때때로 미국 적은 일부 선박을 통과시키려 하지만 이란의 허가 없이 선박이 안전하게 통과할 보장은 없다.

ABNA 통신 보도에 따르면, 사르다르 아볼파즐 셰카레치는 토요일 저녁 특별 뉴스 대담에서 순교자들, 특히 이란 순교자를 추모하며 다음과 같이 밝혔다: 이슬람 혁명의 50년과 세계 오만이 우리 나라에 대한 적대감 속에서 미국과 지배 체제의 주도로 이라크 바트 정권에 의해 8년 전쟁이 우리에게 강요되었다.

그는 덧붙였다: 전쟁 자체는 좋은 것이 아니지만, 큰 손실에도 불구하고 우리 국민을 단련시키고 국가 방어에서 더 큰 어려움과 더 많은 영광스러운 업적을 위해 준비시켰다.

사르다르 셰카레치는 계속했다: 8년 성전 방어의 첫날부터 우리 군의 위엄이 형성되었고, 시간이 지나면서 우리 군은 성전 방어 기간 동안 전쟁 시작부터 끝까지 과학적으로 그리고 진보에서 성장하는 추세를 찾았다.

그는 말했다: 성전 방어의 가장 중요한 성과 중 하나는 하나님의 은혜 외에도 비할 데 없는 현상으로서 민중 동원이었다. 민중 동원은 전투와 전쟁에서 민중 지원에 큰 역할을 했다.

사르다르 셰카레치는 강조했다: 이슬람 공화국 육군은 혁명 승리 후 미국 고문으로부터 해방된 군대였고, 이후 이념적 지휘관들이 육군 위에 배치되었으며, 혁명 수비대는 육군과 나란히 새롭게 등장한 강력한 힘으로 형성되었고, 우리는 모범적인 위엄에 도달했다.

군 대변인은 말했다: 군은 강요된 전쟁 초기와 이란 방어 중에 전투 능력 향상과 최신 현대 기술 사용을 추구했으며, 그 구체적인 예는 바트 정권과의 전쟁 중 미사일 제조 시작이었다.

그는 덧붙였다: 이슬람 혁명 승리 후 군에서 가장 중요한 변화는 방어 교리를 고전적 전쟁에서 비대칭 전쟁으로 변경한 것이었다.

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