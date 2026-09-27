시온주의 정권의 무기고를 보지 않고 군축을 말할 수 없다

ABNA 통신사 보도에 따르면, 카젬 가리바바디 외교부 법률·국제담당 차관은 소셜 네트워크 중 하나의 자신의 계정에 이렇게 썼다: 핵무기 완전 폐기의 국제 날, 국제 사회 앞에 명확한 질문이 있다. 그것은 어떻게 군축을 말하면서 시온주의 정권의 핵무기고를 무시할 수 있느냐는 것인가?!

그는 덧붙였다: 군축, 평화, 그리고 세계 안보는 이중 기준과 특정 정권에 대한 면제로 실현될 수 없다.