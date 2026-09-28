갈리바프: 순교자 나스랄라는 저항을 억제 교리로 변화시켰다

아브나 통신사 보도에 따르면, 이슬람 협의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프는 사이드 하산 나스랄라의 순교 2주년을 맞아 보낸 메시지에서 그를 저항의 전략가이자 현장 지휘관으로 기억하며 썼다: 순교자 나스랄라는 저항을 게릴라 운동에서 «억제 교리»로 변화시켰다. 메시지의 전문은 다음과 같다:

«비스밀라흐 아르라흐만 아르라힘»

사랑하는 사이드 하산 나스랄라(전능하신 알라께서 그를 기뻐하시기를)의 순교 2주년은 저항을 무조직 운동과 게릴라 그룹에서 «억제 교리»로 변화시킨 인물의 이름, 길, 그리고 유산을 기억할 기회이다. 순교자 나스랄라는 우리의 눈에 단순한 정치-종교 지도자가 아니었다; 그는 전략가이자 현장 및 지하드 지휘관이었으며, 지역의 지정학을 정확히 이해함으로써 레바논 헤즈볼라를 시오니스트 정권의 안보 방정식이 이 정권에 완전히 반대로 바뀌는 지점까지 이끌었다.

사이드 하산 나스랄라는 현장과 민중, 신앙과 정치, 이상과 행동 사이에 불가분의 유대를 세우고 «현장»을 지속 가능한 안보를 보장하는 도구로 변화시킨 지휘관 중 한 명이었다. 그의 눈에 레바논, 이란, 팔레스타인 및 기타 저항의 현장은 서로 분리된 부분이 아니었다; 오히려 각각은 점령과 침략에 대한 역사적 책임의 일부였다. 그러므로 저항의 기억 속에서 그의 이름은 헤즈볼라 사무총장으로서의 책임에만 묶여 있지 않다; 오히려 수년간의 저항, 지혜, 그리고 생명이 다할 때까지 충실했던 서약에 대한 충성으로 알려져 있다.

적은 지휘관을 제거하면 저항이 멈출 것이라고 생각했다; 그러나 순교자 나스랄라가 개인에 의존하지 않는 구조를 세웠다는 것을 알지 못했다. 그것은 결속력 있고 안정된 구조이며 오늘날에도 강력하게 억제력을 유지하고 있다.

순교자 사이드 하산 나스랄라로부터 남은 것은 단순한 이름과 기억이 아니다; 그것은 저항 세대의 경험, 무자헤딘의 신앙, 그리고 존엄과 자유를 요구하는 민족들의 의지 속에 계속되는 인적, 지적 자본이다.

나는 저항의 순교자 중의 순교자, 사이드 하산 나스랄라의 순교 2주년을 기념하면서, 이 위대한 무자헤드의 기억과 이름을 저항 전선의 모든 순교자, 특히 우리의 이맘 순교자와 함께 기린다. 그리고 전능하신 알라께 이 사랑하는 순교자를 위한 높은 지위와 신의 만족을, 그리고 레바논의 고귀한 국민, 저항 전사들, 그리고 모든 자유롭고 저항하는 민족들에게 존엄, 권위, 영광을 간구한다.