3000만 명 이상의 이란인의 전장 전쟁 준비는 이란의 이름을 높이기 위한 것이다

아브나 통신사 보도에 따르면, 아야톨라 사이드 모즈타바 호세이니 하메네이 성하께서는 혁명 최고 지도자이자 군 최고 사령관으로서, 제1차 강요된 전쟁의 초기 날들과 이란 민족의 8년간의 영원한 방어의 알라의 날들을 기념하는 메시지에서, 패권주의자들이 혁명 첫 10년에 전쟁을 강요함으로써 이란을 후진성과 «굴욕과 비하», 의존과 악명의 시대로 되돌리려는 노력을 언급하며 강조하셨다: 광범위한 노력에도 불구하고, 이슬람 체제는 이전보다 더 견고하고 더 강력하게, 더 우렁찬 목소리와 더 높은 비행으로 불사조처럼 일어났으며, 이 특성은 이후 적이 만든 사건들에서 이 체제의 지속적인 특성이 되었고, 이제 그 불사조는 적의 압력, 특히 최근의 두 차례 강요된 전쟁으로 인해 그 비행의 그림자가 적의 땅에도 드리울 만큼 커졌다.

이슬람 혁명 최고 지도자께서는 또한 아랍의 영웅적 사령관이자 저항 전선의 위대한 상징인 사이드 하산 나스랄라 각하의 순교 2주년을 기념하고, 셰이크 나임 카셈 사무총장과 레바논 헤즈볼라 전사들의 아슈라적 저항과 투쟁을 기리며 지적하셨다: 레바논의 이 날들은 모든 저항의 무자헤딘에게 뛰어나고 영광스러운 날들이며, 시오니스트 적 앞에서 패권주의자들과 자신들의 악의적인 자들의 거짓 약속에 희망의 눈을 돌리는 자들에게 굴욕과 결국 면목없음의 날들이다.