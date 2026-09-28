모흐베르: 순교자 나스랄라는 저항을 뿌리 깊고 견고한 구조로 변화시켰다

아브나 통신사 보도에 따르면, 모하마드 모흐베르, 혁명 최고 지도자의 고문 겸 보좌관은 레바논의 알-아흐드 뉴스 사이트와의 인터뷰에서 사이드 하산 나스랄라와 사이드 하셈 사피 알딘의 순교 2주년과 동시에 밝혔다: 오늘, 사이드 하산 나스랄라의 순교로부터 2년이 지나, 이전보다 이 위대한 무자헤드의 인격의 차원과 저항의 형성과 권위에서의 역사적 역할을 관찰할 수 있다.

그는 덧붙였다: 순교자 나스랄라는 저항과 투쟁의 상징이었으며, 생애의 세월을 레바논 민족의 방어, 레바논과 팔레스타인 민중의 지원, 침략과 점령에 대한 대항에 바쳤다.

혁명 최고 지도자의 고문 겸 보좌관은 계속했다: 사이드 하산 나스랄라는 단순한 인물이나 정치 지도자가 아니었다; 그는 수십 년의 투쟁을 통해 지역과 세계에서 저항 흐름의 상징 중 하나가 되었고, 자신의 지휘관들의 순교 후에도 저항의 길을 계속하는 세대를 양성할 수 있었다.

모흐베르는 지난 2년간의 전개를 언급하며 강조했다: 적은 사이드 하산 나스랄라와 다른 헤즈볼라 지휘관들을 순교시킴으로써 저항을 약화시킬 수 있다고 생각했지만, 이 기간 동안 관찰된 것은 저항이 개인에게 국한되지 않으며 그 뿌리가 이 길을 믿는 민중과 세력 사이에 형성되었음을 보여주었다.

그는 말했다: 순교자 나스랄라의 가장 큰 유산 중 하나는 바로 이것이었다, 즉 저항을 뿌리 깊은 구조로 변화시킨 것이다; 자신의 지휘관들의 순교로 멈추지 않고 어려운 조건에서도 자신의 길을 계속할 수 있는 구조이다.