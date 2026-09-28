이란 군대와 저항 전사들은 모든 위협에 파괴적인 대응을 할 것이다

아브나 통신사 보도에 따르면, 압둘라힘 압둘라히 소장, 군 참모총장 겸 하즈라트 하탐 알-안비야(그에게 평화가 있기를) 중앙 기지 사령관은 레바논 헤즈볼라의 전 사무총장 사이드 하산 나스랄라의 순교 2주년을 맞아 보낸 메시지에서 시오니스트-미국 적이 저항 전선을 약화시키려는 노력을 언급하며 밝혔다: 적은 저항의 사이드를 물리적으로 제거함으로써 저항의 천막 기둥이 무너질 것이라고 생각했지만, 적의 계산은 다시 실패로 끝났다.

그는 덧붙였다: 저항 전선은 약화되지 않았을 뿐만 아니라 명백하고 숨겨진 전략적 통합에 도달했다.

압둘라히 소장은 순교자 사이드 하산 나스랄라의 길의 지속을 강조하며 지적했다: 그 순교자의 길은 레바논, 팔레스타인, 예멘, 이라크 그리고 저항과 정의의 지리의 가장 먼 지점에서 확고하게 계속되고 있다.

군 참모총장은 furthermore 강조했다: 이란 이슬람 공화국 군대는 이슬람 저항의 무자헤딘과 전사들과 함께 이슬람 공동체에 대한 모든 위협에 단호하고 파괴적인 대응을 위한 완전한 준비를 갖추고 서 있다.