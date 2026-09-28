갈리바프: 이란과 중국의 관계는 두 위대한 아시아 문명 간 교류의 모범이다

아브나 통신사 보도에 따르면, 모하마드 바게르 갈리바프, 이슬람 협의회 의장 겸 이란 이슬람 공화국 중국 담당 특별대표는 노트에서 썼다: «수천 년의 문명 역사를 가진 두 나라로서의 이란과 중국의 관계는 항상 상호 존중, 건설적 교류, 민족 간의 깊은 이해를 기반으로 해왔다. 실크로드의 역사적 경로에서 형성된 두 위대한 아시아 문명 간의 역사적 유대는 경제와 무역 교류의 장일 뿐만 아니라 사상, 지식, 문화, 문명 경험의 교환을 위한 기반이었다. 오늘 이 공동 유산은 새로운 시대에 이란 이슬람 공화국과 중화인민공화국 간의 관계를 심화하기 위한 귀중한 자본으로 여겨진다.

이란 이슬람 공화국은 경제, 과학, 기술, 사회 발전 분야에서 중화인민공화국의 위대한 성과를 높이 평가한다. 국가 발전, 장기 계획, 세계 무대에서 이 나라의 지위 향상의 길에서 중국의 성공적인 경험은 진보와 지속 가능한 발전을 위한 적절한 법적, 제도적 환경 조성에서 입법 기관의 역할의 중요성을 보여준다. 세계가 복잡한 도전과 빠른 변화에 직면한 현재 국제 시스템의 상황에서 위대한 문명과 글로벌 남부 간의 협력은 특별한 중요성을 갖게 되었다. 이란 이슬람 공화국과 중화인민공화국은 다자주의, 국제 관계에서의 정의, 문화적 다양성 존중, 독립국 간의 협력 강화를 지원하기 위해 자국의 입법 기관의 역량을 활용할 수 있다.»