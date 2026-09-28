알-누자바: 이라크의 어떤 공항도 이란에 대해 닫혀서는 안 된다

아브나 통신사 보도에 따르면, 이라크 알-누자바 정보 사이트를 인용하여, «나짐 알-사이디» 이라크 누자바 운동 집행위원회 위원장은 레바논 헤즈볼라 사무총장의 순교 기념식에서 말했다: 지역에서 복잡한 이데올로기적, 지정학적 갈등이 진행 중이며, 적의 목표는 저항 축의 붕괴와 힘을 통한 새로운 세계 질서의 강요이다.

그는 덧붙였다: 이란이 주도하는 저항 축에서 이슬람 무자헤딘의 저항은 패권주의 프로젝트를 실패하게 만든 가장 중요한 요인이다. 역사의 증언에 따르면, 무기를 내려놓은 자는 누구든 배신당했다. 미국과 시오니스트 정권은 어떤 보장도 제공하지 않으며 힘의 언어만 이해한다.

그는 말했다: 미국은 국가 안보를 구실로 전 세계에 기지를 배치할 권리를 스스로에게 부여한다; 그러나 이라크 시아파에게는 침략적이고 폭압적인 적 앞에서 무기와 안보를 포기하라고 요구한다!

그는 덧붙였다: 비난과 혐오 표명 성명만으로는 충분하지 않으며, 미디어 반대에 그치는 것은 도덕적, 정치적 책임을 명백히 회피하는 것이다.

그는 강조했다: 우리는 이라크가 이란에 대한 부당한 제재에 참여하는 것을 막기 위해 의회의 임시 긴급 회의 소집을 요구한다. 국가는 미국의 존재로부터 정화되고 이라크 자산은 해방되어야 한다. 의회가 지체하면, 우리의 요구는 야당 의원들의 의원직 정지와 정부에서 그들의 장관 활동 중단이다.

그는 명확히 했다: 이라크의 모든 공항은 이란 항공편에 대해 열려 있어야 하며, 반대로 영국 회사들로부터 정화되어야 하고, 그들의 보안과 유지 보수의 보장은 전적으로 국내 회사에 위임되어야 한다.

알-사이디는 말했다: 전장에서의 패배를 보상하기 위한 적의 계획은 보안 기관을 저항과의 대결로 끌어들이고 종파적 피트나를 불태우는 것이다. 항복주의자들은 정치적 현실주의를 구실로 침투와 타협을 정당화한다; 그러나 우리의 기본 입장은 억압받는 자를 돕는 것이다.

그는 밝혔다: 우리는 저항이 여전히 굳건히 서 있고 하쉬드도 남을 것임을 강조한다. 순교자들과 무자헤딘의 노력만이 이라크의 주권과 안정의 유일한 보장이다.