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러시아: 영국의 연료 위기는 런던의 호전적 정책에서 비롯된다

29 9월 2026 - 13:02
News ID: 1871591
Source: ABNA
러시아: 영국의 연료 위기는 런던의 호전적 정책에서 비롯된다

러시아 대통령실(크렘린)의 고위 관리가 영국의 디젤 연료 위기가 런던의 호전적 정책의 결과라고 발표했다.

메흐르 통신이 리아 노보스티를 인용한 보도에 따르면, «키릴 드미트리예프» 러시아 대통령의 투자 및 외국과의 경제 협력 담당 특별 대표는 영국의 디젤 연료 시장의 위기가 영국 관료들에 의해 추구되는 호전적 정책의 직접적인 결과라고 말했다.

그는 소셜 네트워크 X에 보낸 메시지에서 썼다: «영국의 디젤 위기는 영국 관료들의 호전적 정책의 직접적인 결과이다. 그들은 자신의 두 발에 총을 쏘고 서구 문명을 파괴하는 것을 좋아한다.»

드미트리예프의 발언은 영국의 디젤 가격이 새로운 역사적 기록에 도달한 후에 나왔다. 자동차 서비스 회사 «RAC»는 이 국가의 디젤 평균 가격이 리터당 199.18펜스에 도달했다고 발표했다.

최근 보고서에 따르면, 영국의 연료 가격 상승은 세계 에너지 공급의 혼란, 중동의 정세 및 이 국가의 정제 능력 감소와 관련이 있다. 로이터도 영국의 디젤 가격이 이란 영토에 대한 침략으로 인한 에너지 위기의 영향으로 새로운 기록에 도달했다고 보도했다.

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