메흐르 통신이 리아 노보스티를 인용한 보도에 따르면, «키릴 드미트리예프» 러시아 대통령의 투자 및 외국과의 경제 협력 담당 특별 대표는 영국의 디젤 연료 시장의 위기가 영국 관료들에 의해 추구되는 호전적 정책의 직접적인 결과라고 말했다.

그는 소셜 네트워크 X에 보낸 메시지에서 썼다: «영국의 디젤 위기는 영국 관료들의 호전적 정책의 직접적인 결과이다. 그들은 자신의 두 발에 총을 쏘고 서구 문명을 파괴하는 것을 좋아한다.»

드미트리예프의 발언은 영국의 디젤 가격이 새로운 역사적 기록에 도달한 후에 나왔다. 자동차 서비스 회사 «RAC»는 이 국가의 디젤 평균 가격이 리터당 199.18펜스에 도달했다고 발표했다.

최근 보고서에 따르면, 영국의 연료 가격 상승은 세계 에너지 공급의 혼란, 중동의 정세 및 이 국가의 정제 능력 감소와 관련이 있다. 로이터도 영국의 디젤 가격이 이란 영토에 대한 침략으로 인한 에너지 위기의 영향으로 새로운 기록에 도달했다고 보도했다.