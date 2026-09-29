아브나 통신이 리아 노보스티를 인용한 보도에 따르면, «프랑수아 올랑드» 프랑스 전 대통령은 이탈리아 신문 «라 레푸블리카»와의 대화에서 유럽의 현 상황과 이 국가의 다가오는 대통령 선거를 언급하며 이 대륙이 실존적 위기에 직면해 있다고 말했다.

그는 또한 유럽이 더 위협적이고 더 위험한 세계에 놓여 있다고 경고했으며, 프랑스 선거는 유럽 통합의 미래와 세계 권력 균형에 결정적이 될 것이라고 말했다.

프랑스 전 대통령은 말했다: «2027년의 프랑스는 내가 통치했던 프랑스와 거의 닮지 않았다. 우리는 더 위협적이고, 더 위험하고, 더 폭력적인 세계에 직면해 있으며, 유럽 대륙은 미국, 중국, 러시아와 같은 강대국의 목표가 되었다. 유럽은 실존적 위기에 직면해 있다.»

이 프랑스 정치인은 2027년에 대통령직에 출마할 수도 있지만, 승리의 진정한 기회가 있다고 느낄 경우에만 출마할 것이라고 말했다.

올랑드는 72세이며 2012년부터 2017년까지 프랑스 대통령이었다. 이 국가의 대통령 선거는 2027년 봄에 열릴 것이다.