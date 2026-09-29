펜타곤에 대한 대규모 해킹; 300만 미국 군인의 민감한 정보 유출

아브나 통신의 보도에 따르면, 미국 방송 «ABC News»는 오늘 미국 전쟁부(펜타곤)에 속한 거대한 데이터베이스에 보안 침해가 존재한다고 보도했으며, 이는 이 부서의 약 300만 군인과 직원에 관한 민감한 정보의 유출로 이어졌다.

이 방송은 미국 국방 당국자를 인용하여 펜타곤 직원 데이터베이스에 대한 침투가 생존자 276만 명과 사망자 29만 4천 명을 포함했다고 보도했다.

이 보안 당국자는 펜타곤 인적 자원 데이터 센터의 시스템 중 하나가 2025년 10월부터 2026년 7월 사이에 무단 접근을 받았으며, 이를 통해 이 사람들의 신원이 확인되었다고 덧붙였다.

이 국방 당국자는 유출된 정보에 사회 보장 번호와 군인 및 민간 직원의 직업에 관한 정보가 포함되어 있으며, 이는 국가 안보 분야에서 심각한 우려를 일으킬 수 있다고 강조했다.

그는 제한된 수의 무단 사용자가 이 데이터에 접근하는 데 성공했다고 지적하며, 이 센터는 침해를 발견한 직후 보안 허점을 해결했다고 주장했다.

며칠 전에도 «샤이니 헌터스»라는 이름의 해커 그룹이 미국 연방수사국 채용 포털에 침투했다고 발표했다. 뉴욕 타임스는 이와 관련하여 이 그룹이 전직 요원과 구직자의 이름 및 자택 주소, 전화번호, 배우자 이름, 일부 의료 정보 및 기타 데이터를 입수했다고 주장했다고 보도했다.

이 신문은 수사국이 이 정보 침투의 발생을 확인하고 조사를 시작했지만, 지금까지 침투 지점이 정확히 어디인지, 이 침해가 수사국 자체 시스템에서 발생했는지 아니면 외부 계약업체를 통해 발생했는지는 밝혀지지 않았다고 보도했다.

뉴욕 타임스는 또한 미국 당국이 이전에 내부 감시 명령과 관련된 데이터베이스에 중국 해커의 존재를 알아차렸다고 폭로했으며, 이는 미국 통신 네트워크에 대한 이전 침투 이후에 일어났다.