이라크: 이란의 나자프행 항공편 설정은 한 달간

아브나 통신이 이라크 공식 통신을 인용한 보도에 따르면, 이라크 항공은 어젯밤 나자프 공항을 통해 이란 공항으로의 항공편 재개를 언론에 발표했다. 이전에 한 정보 소식통은 미국 대통령 도널드 트럼프의 정부가 이란에 부과된 제재 프로그램으로부터 제한적인 면제 부여를 검토하고 있다고 발표했다. 그것은 이란과 이라크 사이에서 시아파 무슬림들이 종교적 순례를 위해 항공편을 이용할 가능성을 제공하기 위해서이다.

이 협상에 참여하고 있는 이 소식통은 미국 재무부의 이 면제가 이라크 항공이 한 달 동안 나자프시를 출발하고 도착하는 항공편을 운항하는 것을 허용하며, 향후 더 긴 면제가 승인될 가능성이 있다고 지적했다.

이전에 이란 주재 이라크 대사 야세르 압둘자흐라 하자즈는 나자프 공항이 테헤란에 대한 강력한 미국 제재로 인해 폐쇄가 발표된 후 며칠 만에 24시간 이내에 이란 항공편에 문을 열 것이라고 말했다.

이라크 공식 통신(WAA)은 대사를 인용하여 이라크 정부, 특히 알리 알자이디 총리가 이웃 두 나라 이라크와 이란 사이의 항공편 재개를 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다고 썼다.

그는 덧붙였다: 이란과의 항공편 중단에 대한 어떤 결정도 정부에 의해 내려지지 않았으며, 오히려 외국 지상 서비스 회사들이 미국 제재에 대한 두려움 때문에 자사의 서비스 제공을 거부했다.

27개 이란 항공사에 대한 새로운 미국 제재의 부과와 이란의 일부 국가로의 항공편에 대한 제한 부과는 최근 며칠 동안 이란의 해외 항공편 중단과 혼란의 과정을 초래했다. 이 문제는 특히 이란의 이웃 국가와 지역으로의 항공편에서 더 두드러지게 나타났다.