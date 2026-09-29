이스라엘 하욤: 이스라엘의 암살은 하마스의 지휘 체계를 파괴하지 못했다

아브나 통신의 보도에 따르면, 시오니스트 신문 이스라엘 하욤은 보고서에서 하마스 구조의 높은 재건 속도에 대한 우려를 표명하면서, 시오니스트 정권이 이 운동의 지도자들에 대해 수행한 군사 작전과 암살이 그 능력의 재건을 막을 정도로 지휘 체계를 파괴할 수 없었다고 썼다.

이 보고서에 따르면, 하마스는 지휘관들에게 부관과 후계자를 임명함으로써 군사 및 조직 구조의 활동 지속 가능성을 마련했으며, 동시에 휴전과 국제적 압력도 시오니스트 정권이 가자 지구에서 또 다른 대규모 군사 작전을 시작할 수 있는 능력을 제한했다.

이스라엘 하욤은 덧붙인다: 하마스의 오래된 지도자와 지휘관의 상당 부분, 예를 들어 모하메드 데이프, 모하메드 신와르, 마르완 이사 및 여러 다른 인물들의 암살에도 불구하고, 이 운동에서 전쟁 기간 동안 경험을 쌓은 새로운 세대의 지휘관들이 등장했다.

이 신문이 쓰는 바에 따르면, 가자 지구 북부에서 하마스 여단과 대대의 지휘관 일부도 여전히 존재하며, 이 운동은 작전을 관리하고 다양한 구조를 활동적으로 유지할 수 있는 능력의 일부를 보존할 수 있었다.

이 분석은 또한 하마스가 입은 광범위한 피해에도 불구하고 군사 및 행정 역량의 일부를 회복한 성공은, 시오니스트 정권에서 10월 7일의 실패와 이전 전쟁 라운드의 결과에 대한 조사 위원회 구성을 다시 필요하게 만들었다고 강조했다.

이 보고서에 따르면, 과거의 경험은 지휘관의 암살과 팔레스타인 단체들의 능력 일부의 파괴가 반드시 후계자 임명과 그들의 구조 재건을 막지는 않았으며, 많은 경우 이러한 공격의 영향은 제한적이고 일시적이었다는 것을 보여주었다.