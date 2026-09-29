아라그치: 미국 측의 답변이 우리에게 전달될 것이다

아브나 통신의 보도에 따르면, 우리나라 외무장관 «세예드 아바스 아라그치»는 월요일 현지 시간으로, 카타르 중재자와의 마지막 회담 및 유엔 총회 제81차 회의에 참석하기 위한 뉴욕 방문의 목적 중 하나에 관해 이란 기자들에게 말했다: 우리가 (뉴욕 방문에서) 추구한 또 다른 목적, 매우 중요한 목적은 전쟁 분야에서, 그리고 특히 호르무즈 해협에 관한 우리나라의 입장을 세계에 알리는 것이었다. 조건들이 존재하며 최고 지도자에 의해 강조되었고, 호르무즈 해협이 열리기 위해서는 이러한 조건들이 실행되어야 한다.

외무장관은 강조했다: 우리의 임무는 이러한 조건들을 미국 측에 알리는 동시에 다른 모든 국가들에도 알려 국제 사회가 이란가 이 문제에 대해 계획을 가지고 있으며 그 조건들이 완전히 공정하고 합리적이라는 것을 인식하도록 하는 것이었다. 그리고 만약 미국인들이 합의나 평화적 해결을 추구한다고 주장한다면, 우리는 그 해결책을 제시했다.

아라그치는 강조했다: 이제 실제로 모든 사람에게 분명해진 것은, 이란이 자신에게 가해진 모든 불의와 강요된 전쟁에도 불구하고 외교 분야에서 할 말과 논리와 해결책을 가지고 있다는 것이다. 그리고 전쟁에 대비되어 있는 것처럼 외교에도 대비되어 있다. 그리고 이것이 우리의 위상을 크게 높이고 국가들의 우리에 대한 시각을 바꾸었으며, 전쟁을 일으키는 것이 이란이 아니라 미국이라는 것을 보여주었다고 생각한다.

외무장관은 계속했다: 이란은 항상 전쟁에 대비함과 동시에 그들의 행동에 군사적으로 대응하며, 외교 분야에서도 할 말이 있고 길을 열어주며 자신만의 논리를 가지고 있다.

아라그치는 말했다: 7개 항목 계획으로 알려지게 된 우리의 계획은 카타르 중재자를 통해 미국인들에게 전달되었다. 미국 대통령이 한 말에도 불구하고, 나는 우리가 중재자들을 통한 미국의 공식 답변을 기다리고 있다고 말했다.

외무장관은 덧붙였다: 오늘(월요일) 카타르 중재자 중 한 명이 우리와 다시 만났고, 우리는 논의를 진행했다. 아이디어들에 대해, 그리고 이란의 조건들을 실현하기 위해 어떻게 길을 열 수 있는지, 어떻게 이러한 조건들을 실현할 수 있는지에 대해 이야기했다.

아라그치는 강조했다: 그들에게는 아이디어들이 있었고 우리는 논의를 했으며, 그것은 다시 미국 측에도 제시될 것이고 그 후 미국 측의 최종 답변이 우리에게 전달될 것이다. 그리고 내일(화요일)까지 이것이 이루어지기를 바란다.