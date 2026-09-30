중국, 미국과 이란에 이슬라마바드 양해각서로 복귀할 것을 요청

ABNA 통신이 아나돌루를 인용한 보도에 따르면, 중국 외교부 대변인 궈자쿤은 수요일 베이징이 이란과 미국이 «평화를 선택하고, 다시 이슬라마바드 양해각서에 약속하며, 가능한 한 빨리 대화와 협상을 재개하기를» 희망한다고 발표했다.

중국의 정치적, 외교적 경로를 통한 분쟁 해결 지원을 강조하면서, 그는 베이징이 분쟁 시작 첫날부터 전쟁 중단과 평화 협상 촉진을 위해 노력해 왔다고 말했다.