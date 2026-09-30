중국, 미국과 이란에 이슬라마바드 양해각서로 복귀할 것을 요청

ABNA 통신이 아나돌루를 인용한 보도에 따르면, 중국 외교부 대변인 궈자쿤은 수요일 베이징이 이란과 미국이 «평화를 선택하고, 다시 이슬라마바드 양해각서에 약속하며, 가능한 한 빨리 대화와 협상을 재개하기를» 희망한다고 발표했다.
중국의 정치적, 외교적 경로를 통한 분쟁 해결 지원을 강조하면서, 그는 베이징이 분쟁 시작 첫날부터 전쟁 중단과 평화 협상 촉진을 위해 노력해 왔다고 말했다.
베이징은 테헤란과 워싱턴에 이슬라마바드 양해각서의 틀으로 복귀하여 전쟁 종식과 분쟁 해결을 위한 협상을 재개할 것을 요청했다.
ABNA 통신이 아나돌루를 인용한 보도에 따르면, 중국 외교부 대변인 궈자쿤은 수요일 베이징이 이란과 미국이 «평화를 선택하고, 다시 이슬라마바드 양해각서에 약속하며, 가능한 한 빨리 대화와 협상을 재개하기를» 희망한다고 발표했다.
중국의 정치적, 외교적 경로를 통한 분쟁 해결 지원을 강조하면서, 그는 베이징이 분쟁 시작 첫날부터 전쟁 중단과 평화 협상 촉진을 위해 노력해 왔다고 말했다.
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