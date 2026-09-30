CENTCOM: 미국 연합군의 작전은 요르단에서 계속될 것이다

ABNA 통신의 보도에 따르면, CENTCOM으로 알려진 미국 중앙사령부의 사령관 브래드 쿠퍼는 이라크 안보의 주요 책임을 이 나라 정부와 이라크 군대에 이양함으로써, 지역에 주둔한 미군과 연합군은 그가 ISIS 위협이라고 부른 것에 대응할 준비가 계속되어 있을 것이라고 발표했다.

이 보고서에 따르면, ISIS에 대응할 목적으로 형성된 소위 «확고한 결의 작전»의 본부는 현재 요르단에 주둔하고 있으며 이 나라에서 활동을 계속하고 있다.

이전에 펜타곤은 미국과 국제 연합군에서의 동맹국들이 이라크에서 소위 «확고한 결의» 작전을 공식적으로 종료했다고 발표했다.

펜타곤은 덧붙였다: 이 작전의 종료로 미국이 주도하는 국제 연합군의 임무는 이라크 주도의 안보 노력으로 이전되며, 이러한 노력은 워싱턴과 바그다드 간의 양자 안보 관계를 지원한다.

2026년 1월 18일, 이라크 최고 군사 위원회는 연합군 임무의 종료와 연합군 고문으로부터 연방 지역의 기지와 지휘 본부(아인 알-아사드 기지와 합동 작전 지휘 본부 포함)의 철수 완료를 발표했다. 이는 시리아 작전에 대한 군수 지원이 에르빌의 공군 기지를 통해 계속되는 가운데 일어나고 있다.