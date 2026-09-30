무크타다 사드르: 미국은 이라크에 입힌 손해에 대한 배상을 지불해야 한다

ABNA 통신이 Russia Today를 인용한 보도에 따르면, 사드르 흐름의 의장 무크타다 사드르는 오늘 수요일 성명을 발표하여 이라크에서 미군 철수를 «이라크의 독립과 미국 및 국제 연합군 존재 시대의 최종적 종말»의 시기로 묘사했다.

사드르는 이 성명에서 그가 «무자헤딘과 안사르 중의 이전 저항자들»이라고 부른 이들에게 감사를 표한 후, 다음 단계와 관련된 일련의 입장과 요구를 발표했다.

사드르는 성명에서 «알-야움 알-마우드» 여단의 즉각적인 해산과 «자이시 알-이맘»을 «안사르 알-이맘 알-마흐디» 기관으로 전환할 것을 요구했다. 그는 또한 미군에게 이라크 영토 점령의 결과로 초래된 손해에 대한 배상을 지불할 것을 요구하고 이와 관련된 법적 소송 제기를 요구했다.

사드르는 미국과 이웃 국가들에게 «이라크 내정 개입의 결과»에 대해 경고하고, 이것이 특히 정치적 및 이념적 문제에서 관계 단절과 상호 조치, 나아가 이라크를 지역 분쟁에 끌어들이는 것으로 이어질 수 있다고 강조했다.

그는 미국과의 관계에 대해 워싱턴이 외교적으로 상호 대응하고 «이라크, 그 정부와 국민에 대한 오만함»을 피하기를 희망한다고 밝혔다.